Юных экологов региона приглашают на конкурс

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Областной конкурс юных исследователей окружающей среды "Сохраним нашу Землю голубой и зеленой" состоится в центре науки, экологии и техники тюменского Дворца творчества и спорта "Пионер" с 19 по 20 октября.

Участниками могут стать школьники региона 9-18 лет, выполнившие исследовательскую работу, направленную на изучение и сохранение окружающей среды, а также педагоги и сопровождающие, готовящие конкурсантов.

В рамках конкурса будут разыграны следующие номинации для ребят в возрасте 14-18 лет: "Агроэкология", "Зоотехния и ветеринария", "Зоология и экология позвоночных животных", "Зоология и экология беспозвоночных животных", "Ботаника и экология растений", "Ландшафтная экология и комплексные исследования экосистем", "Экологический мониторинг", "Экология человека и его здоровье".

Для учащихся в возрасте 12-13 лет подготовлен следующий список номинаций: "Юные исследователи" (допускаются учебные исследования естественнонаучной направленности, имеющие экологическое содержание). Для обучающихся в возрасте 9-12 лет, "Юниоры" (допускаются учебные исследования естественнонаучной направленности, имеющие экологическое содержание).

Чтобы стать участником конкурса "Сохраним нашу Землю голубой и зеленой", необходимо отправить анкету-заявку, заявление (согласие) на обработку персональных данных несовершеннолетнего, тезисы конкурсных работ и сами конкурсные работы на электронный адрес baynovaov@pioner72.ru до 13 октября.

По итогам конкурса все юные исследователи получат сертификат участника, а победитель, занявший 1 место, и призеры, занявшие 2 и 3 места в каждой из номинаций, будут награждены дипломами. Руководителям конкурсных работ участников вручат благодарственные письма.

Работы победителей в возрасте от 12 до 18 лет по каждой номинации будут направлены для участия во Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды (заочный этап) в Москву, сообщает пресс-служба "Пионера".