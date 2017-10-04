Сорок молодых викуловчан пополнят армейские ряды в 2017 году

mil.ru

40 юношей отправятся служить из Викуловского района в осенний призыв 2017 года – на 10 больше, чем весной.

Об этом сообщил начальник военного комиссариата по Викуловскому и Сорокинскому районам Михаил Пудов. Призывная комиссия, по его словам, начала работать 27 сентября. Впервые медкомиссию призывники будут проходить не в военкомате, а в поликлинике. Тех, у кого есть проблемы со здоровьем, традиционно отправят на дообследование.

"Призываем ребят 1999 года рождения и тех, кто получал отсрочку в связи с учебой в вузах. После того, как ввели отсрочку для учащихся средних учебных заведений, набор стал сложнее. Однако многие ребята понимают важность армейской службы и специально берут академический отпуск, чтобы отслужить. Это правильно: если у тебя нет военного билета, сложно устроиться на работу, особенно в госорганы. Тем более и в армии можно получить полезную военную или гражданскую специальность", - отметил Михаил Пудов.

Он подчеркнул, что уклонистов в Викуловском районе немного. При этом чаще всего они только прописаны в Викулово, а живут в других городах и даже регионах. Работа с ними тоже идет.

"Наши ребята, как правило, служат во всех видах и родах войск, в том числе в Президентском полку. Осенью его пополнят еще по одному призывнику из Викуловского и Сорокинского районов, отправка в войска намечена на 11 ноября", - рассказал Михаил Пудов.

Напомним, всего из Тюменской области в осеннюю кампанию-2017 планируется призвать около 1 тыс. 900 ребят.

Евгения Шевцова