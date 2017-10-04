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Губернатор посетил фермерское хозяйство в Ялуторовском районе, ориентированное на выпуск молока высокого качества

19:09 04 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Рабочая поездка губернатора в Ялуторовский район. Фото: https://admtyumen.ru

Эффективность действующей в регионе системы поддержки крестьянско-фермерских хозяйств оценил в Ялуторовском районе губернатор Тюменской области Владимир Якушев. В рамках  рабочей поездки в муниципалитет он посетил одно из КФХ и побеседовал с его главой Татьяной Евтушковой.

Она организовала хозяйство в 2016 году в качестве участника пилотного проекта "Развитие МФХ в Ялуторовском районе". Заключила договор с фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области" на получение займа по инвестиционному проекту на создание молочно-товарной фермы в сумме более 21 млн руб. На первый транш приобрела животноводческую ферму на 220 голов КРС. Произвела ее реконструкцию, установила оборудование и ввела в эксплуатацию двор для содержания коров, оборудовала места для молодняка КРС, приобрела первую партию племенных нетелей. Татьяна Евтушкова успешно прошла обучение в проекте "Школа фермера" и в 2017 году получила грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим фермерам Тюменской области в размере 3 млн рублей, средства которого она также планирует направить на приобретение животных.

Фермерское хозяйство гордится своим первым достижением - успешным отелом приобретенных животных и строит планы по дальнейшему увеличению поголовья дойного стада, производства молока и мяса.

Татьяна Евтушкова рассказала главе региона, что за год работы фермы получено 140 тонн молока, большую часть отдают тюменским сыроварам - предприятию по производству сыров "Ингала".

"Это взаимовыгодное сотрудничество. Мы получаем постоянного заказчика, который дает хорошую цену за молоко, а сыровары - качественное сырье для производства", - пояснила она.

Один из акционеров и технолог компании "Ингала" Илья Измайлов отметил, что для изготовления натуральных зрелых твердых и свежих рассольных сыров они используют только молоко качества экстра. Эта ферма готова работать по таким высоким стандартам и заинтересована постоянно улучшать производственные процессы.

"Перерабатывающим предприятиям нужны большие объемы высококачественного молока. Небольшие фермы нужно адаптировать под выпуск такой востребованной продукции. Это КФХ одно из первых примеров реализации программы развития фермерских хозяйств, стартовавшей в регионе. В Тюменской области взят курс на поддержку и повышение эффективности их работы. Сегодня у них есть возможность получить целевые займы на приобретение животных, пройти обучение, с этой целью организована и успешно себя зарекомендовала "Школа фермера". Это один из механизмов, позволяющий в будущем создать условия для сохранения животных, обеспечить за ними грамотный уход, а значит, эффективное вложение бюджетных средств. Это малое предприятие должно стать примером для других в том, что небольшие фермерские хозяйства могут эффективно и с выгодой вести молочный бизнес", - подчеркнул Владимир Якушев.

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Рабочая поездка губернатора в Ялуторовский район. Фото: https://admtyumen.ru
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Теги: Ялуторовский район , Владимир Якушев , крестьянско-фермерское хозяйство , инвестиции , молочная промышленность

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