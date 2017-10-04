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Новый коллектор по улице Полевой в Тюмени запустили с опережением графика

19:59 04 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Новый коллектор по улице Полевой в Тюмени. Фото tyumen-city.ru

Новый участок городской системы водоотведения запустили специалисты тюменского водоканала совместно со строительной организацией "Водоканал-2". Работы по подключению удалось выполнить со значительным опережением графика.

Оперативное совещание на объекте провел заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов, он пообщался с теми, кто в течение прошедших 16 часов сделал все для того, чтобы закончить работы раньше запланированного срока и восстановить водоснабжение в тех районах города, в которых оно было ограничено для проведения этих крупномасштабных работ.

По его словам, коммунальная инфраструктура города –требует постоянного внимания. "Коллектор на улице Полевой был построен в 70-е годы прошлого века и имел очень высокий износ, был достаточно ветхим и проблемным. Каждый год, весной и осенью, были проблемы, связанные с подтоплением подвалов жилых домов плюс этот коллектор исчерпал свою пропускную способность и дальнейшее развитие системы водоотведения в западной части города было затруднительно, - сказал Перевалов. - Сейчас, когда проложен новый коллектор проблем на этом участке не будет".

Заместитель главы отметил, что проложить этот 700-метровый участок канализационного коллектора точно в срок было крайне важно, поскольку от этого напрямую зависят дальнейшие работы по реконструкции и расширению улицы Полевой.

"Строители в плановом порядке продолжат работы по перекладке коллектора от улицы Флотской до улицы Луначарского – это следующий этап крупномасштабного проекта, который планируется завершить в ноябре, - рассказал о перспективах директор по производству "Тюмень Водоканал" Виталий Гурский. – Однако его подключение будет производиться уже в 2018 году вместе с тем участком, который будет построен между улицами Луначарского и Ямской".

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Новый коллектор по улице Полевой в Тюмени. Фото tyumen-city.ru
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Павел Перевалов поблагодарил сотрудников компании "Тюмень Водоканал" и строительной организации ЗАО "Водоканал-2" за проявленный высокий профессионализм и оперативное проведение работ по подключению нового участка канализационного коллектора.

Напомним, что согласно графику, все работы должны были завершиться до 23 часов 59 минут 4 октября, но уже к 16 часам был дан приказ о начале восстановления обычного режима работы городской системы водоснабжения. По расчетам специалистов на полное заполнение осушенных водоводов потребуется около 2,5-3 часов, поэтому к 19 часам 30 минутам водоснабжение будет полностью восстановлено, сообщает пресс-служба администрации Тюмени. 

Теги: Тюмень Водоканал , отключение воды , Павел Перевалов , Виталий Гурский , инвестиции

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