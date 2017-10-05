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В России чествуют учителей

10:05 05 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
День учителя. Фото: "Тюменская линия"

День учителя праздную в России 5 октября. 

Праздник совпадает со Всемирным днем учителей. В этот день в школах по всей стране проходят торжества в честь учителей. В адрес преподавателей звучат слова благодарности, добрые слова и теплые пожелания. Ученики преподносят любимым педагогам цветы, посвящают концерты и стихи. 

С 1965 по 1993 год День учителя в России отмечался в первое воскресенье октября. С 1994 года он отмечается 5 октября.

В системе образования Тюменской области трудятся более 17 тыс. педагогов.

По мнению губернатора региона Владимира Якушева, в этой профессии нет случайных людей, ведь в школу идут работать по зову сердца.

"Эта профессия – на всю жизнь. Приятно, что сегодня она вновь привлекательна для молодежи. Каждый год в школы региона приходят сотни молодых специалистов. Старшему поколению есть, кому передать накопленный опыт и знания", - отметил глава области.

Он подчеркнул, что учителю никогда не бывает легко, жизнь постоянно предъявляет высокие требования к его работе: меняются технологии, учебные программы, вводятся новые образовательные стандарты. Но даже в век стремительных перемен, модернизации сферы образования, ни один самый современный компьютер не заменит учительского таланта и мастерства.

"Вы от первого школьного звонка ведете ребенка к вступлению во взрослую жизнь, вдохновляете его на победы и свершения, своим примером учите быть ответственным, честным, добрым, справедливым. Выражаю искреннюю благодарность учителям за умение сочетать верность традициям российской педагогики и стремление идти в ногу со временем, внедрять новации, востребованные учениками. Спасибо вам за труд и заботу о наших детях, искреннее участие в их судьбах", - сказал Владимир Якушев и пожелал педагогам счастья, здоровья, благополучия, оптимизма, новых профессиональных успехов и достижений.

Теги: День учителя , Владимир Якушев , образование

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