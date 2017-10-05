Бот-спасатель запущен в Telegram

Бот-спасатель запущен в Telegram. Скриншот ИА "Тюменская линия"

МЧС России запустило в мессенджере Telegram бота-спасателя. Он рассказывает, как вести себя при любой чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте ведомства.

Бот-спасатель под ником "Сотрудник МЧС" предлагает пользователям 32 сценария безопасного поведения в случае различных экстремальных ситуаций: от утечки газа и пожара до землетрясения. Бот-спасатель позволит повысить уровень знаний населения в области гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

Чтобы бот заработал, в мессенджере Telegram достаточно набрать в строке поиска @mchs_bot. На экране мобильного устройства появится интерактивное меню с предложением выбрать характер чрезвычайной ситуации, в которой человек оказался - бытового, природного или техногенного характера.

Разработчики планируют расширить сценарии действий при чрезвычайных ситуациях, а также перевести их на некоторые языки мира.

Бот-спасатель запущен в Telegram. Скриншот ИА "Тюменская линия"