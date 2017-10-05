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Тюменская область перенимает опыт ведущих мировых компаний в сфере добычи торфа  

18:05 05 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Пресс-конференция о лицензировании недр в Тюменской области. Фото ИА "Тюменская линия".

Представители крупнейших торфяных и сапропелевых предприятий выступят на втором форуме недропользователей, который пройдет в Тюмени весной 2018 года.

Об этом сообщил начальник управления недропользования областного департамента недропользования и экологии Антон Климович на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Он отметил, что недра Тюменской области обладают огромными запасами агрохимического природного сырья, однако для промышленного освоения этих ресурсов требуется особый подход.

"Наш регион в части освоения сырья не стоит на месте, мы изучаем лучшие мировые практики, которые существуют в этой сфере. Ближайшим по географическому положению местом, где это хорошо развито, является Республика Беларусь. Здесь накоплен уникальный опыт освоения и использования сырья", - рассказал Антон Климович.

Учитывая высокий уровень развития отраслей добычи и переработки торфа и сапропеля, Тюменская область и Республика Беларусь уже работают над реализацией совместных проектов. И одним из таковых стал договор о сотрудничестве между тюменским геологоразведочным предприятием и белорусским проектным институтом. Документ предполагает обмен опытом в части новейших технологий добычи и торфа и сапропеля, и переработки сырья.

"Мы знаем, что за последние годы в части разведки месторождений торфа, и в части добычи и переработки сырья появились новые технологии. Поэтому мы намерены изучить передовой опыт и применить его на территории Тюменской области", - добавил Антон Климович.

Любовь Голышева

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Теги: добыча полезных ископаемых , недропользование , Антон Климович , торф , сапропель

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