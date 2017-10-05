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Тюменские школы эвакуировали после сообщений о минировании

17:00 05 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменскую школу эвакуировали после сообщения о минировании. Фото: Тюменская линия

Учеников средней школы №40 в Тюмени эвакуировали. Здание оцеплено полицией, около школы дежурят кареты скорой помощи и пожарные машины.

Как сообщают очевидцы, школьников вывели из здания в экстренном порядке. Судя по тому, что ребятам не позволили забрать свои вещи - это не обычная учебная тренировка.

Всего в Тюмени поступило семь сообщений о минировании школ.

Заместитель начальника пресс-службы главного управления МЧС России по Тюменской области Геннадий Грибич отметил, что спасатели выехали по информации от полиции. 

Сведения об эвакуации школ подтвердил заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников. По его словам, по всем поступившим сообщениям проводятся проверки.

Срочная эвакуация прошла и в тюменской гимназии №49. 

Эвакуированы ученики гимназии №49 в Тюмени. Фото Тюменской линии

Учеников второй смены вывели из школы педагоги и работники администрации. Сейчас детей срочно разбирают родители по домам. 

Эвакуированы ученики гимназии №49 в Тюмени. Фото Тюменской линии

На месте работают пожарные, сотрудники МЧС.  

Сотрудники полиции осматривают территорию школы. Фото: Тюменская линия

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Теги: ГУ МЧС России по Тюменской области , полиция , школы

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