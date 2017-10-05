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Владимир Якушев призвал российских промышленников учиться торговать

19:01 05 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Поддержка сбыта российской продукции на внутреннем и внешнем рынках - одно из важных условий развития отечественной промышленности. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая с основным докладом на заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по вопросу "О развитии региональной промышленной политики".

"Важно не только произвести продукцию, но и продать ее. Я всегда говорю, что производить мы более-менее научились. Это относится и к промышленности, и к агропромышленному комплексу. Но во всем, что касается сбыта, есть очень много проблем, в том числе в таких отраслях, как логистика и транспортная инфраструктура. Эти вопросы сегодня заслуживают отдельного внимания", - подчеркнул губернатор.

По мнению Владимира Якушева, очень важно максимально реализовывать продукцию отечественной промышленности на внутреннем рынке, используя для этого ресурсы муниципалитетов, регионов и страны в целом. "В этом направлении есть определенные сдвиги. Работает программа импортозамещения. Но, как мне кажется, нужно сделать еще ряд серьезных шагов для формирования спроса, чтобы изменить ситуацию на внутреннем рынке в пользу отечественного производителя. Пока мы не до конца используем ресурсы собственного рынка для развития российской промышленности", - считает он.

При этом, по словам главы региона, отечественная промышленность становится конкурентоспособной только тогда, когда как можно большее количество предприятий начинает работать на экспорт. "Сбыт российской продукции на внешнем рынке - очень серьезное и важное направление развития нашей промышленности. Поэтому необходимо собрать и изучить все положительные практики в этой сфере", - подчеркнул Владимир Якушев.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина Владимир Якушев возглавил рабочую группу Государственного совета РФ по вопросу "О развитии региональной промышленной политики". Как сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин, подготовленный рабочей группой доклад Госсовет рассмотрит в 2018 году. Ранее тема региональной промышленной политики на столь высоком уровне не обсуждалась.

Евгений Бабенко

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Теги: Госсовет РФ , внешнеторговый оборот , экономическое развитие , Игорь Левитин , промышленность , импортозамещение , Владимир Якушев

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