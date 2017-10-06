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Доставку деталей для мостов России доверили тюменским SIM-картам

11:14 06 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
МегаФон

В Тюменской области все больше машин подключаются к "мобильному общению". Спрос на SIM-карты для оборудования в этом году вырос на 40%. Под контролем сети работают целые автопарки. Крупнейший в регионе производитель металлоконструкций "Тюменьстальмост" теперь доставляет грузы по России под управлением SIM-карт "МегаФона".

Автомобили тюменского предприятия поставляют крупногабаритные элементы для строительства мостов и зданий по всей стране и в СНГ. SIM-карты "МегаФона", установленные в GPS-датчиках автопарка "Тюменьстальмоста", в режиме онлайн отслеживают время водителя  в пути, наличие и продолжительность остановок и даже уровень топлива в машине.

Международный аэропорт Рощино, легкоатлетический манеж в областной столице, транспортные развязки через Транссиб, на улицах Ставропольская/Мельникайте в Тюмени, автодорога "Салехард-Надым" —  все эти объекты построены с применениям металлоконструкций "Тюменьстальмоста". Технологии компании используют также в  Сочи,  Казани, Волгограде, Москве и в  Казахстане.

"Оперативная и, главное, безопасная доставка груза до заказчика – важнейший этап в нашей работе. Одновременно в компании идет несколько крупных проектов, качественно отслеживать которые мы можем благодаря надежному мобильному сигналу: установка SIM-карт в машинах помогает оперативно предотвращать возможные сбои в работе автомобиля даже на расстоянии нескольких тысяч километров, в режиме онлайн следить за отклонениями от маршрута", – сообщил исполнительный директор ООО "Тюменьстальмост" Виталий Андреев.

Надежную сеть оператор предоставляет не только машинам, но и сотрудникам компании. Специалисты "МегаФона" дополнительно организовали фиксированную связь на заводе площадью более 30 тыс. кв м в п. Винзили Тюменского района. Сейчас выйти в Интернет на скорости 50 Мбит/сек можно в любой точке на территории предприятия.

"Сегодня каждая шестая SIM-карта в Тюменской области используется именно для передачи данных между машинами. Кроме обеспечения автомобилей SIM-картами, наши корпоративные клиенты также подключают услугу "Контроль автопарка", чтобы организовать комплексное наблюдение за машинами. Такой сервис особенно востребован среди курьерских служб,  такси, и ресторанов доставки", – отметила руководитель по развитию бизнеса на корпоративном рынке "МегаФона" в Тюмени Анастасия Васильева.

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Теги: Тюменьстальмост , Мегафон , строительство мостов

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