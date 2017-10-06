Городская администрация назвала семь причин, по которым тюменцы должны прийти на День здоровья

7 октября в Тюмени пройдет День здоровья. Фото: ИА "Тюменская линия"

Семь причин прийти 7 октября на День здоровья назвала администрация Тюмени, приглашая жителей на городской праздник здорового образа жизни.

1. После рабочей недели, особенно если у вас она прошла в офисе, обязательно нужно надышаться осенним воздухом и подарить своему организму порцию "кислородного коктейля".

2. День здоровья практически синоним дня движения: участвуя в его мероприятиях, вы обязательно разомнете все мышцы своего тела и согреетесь.

3. Возможность попробовать себя в новом виде спорта. 7 октября на мастер-классах можно будет постичь азы футбола, скандинавской ходьбы, городошного спорта, а также стать частью команды по перетягиванию каната. Кроме того, День здоровья не ограничивает ничьи возможности в спорте: для людей с ОВЗ тоже будет работать специальная площадка.

4. Шанс сдать нормы ГТО. На всех площадках Дня здоровья будут работать инструкторы, которые зарегистрируют вас и примут ГТО-"зачет".

5. Спортивный азарт и легкая физическая нагрузка подарят ощущение детства, когда любая прогулка во дворе превращалась в день здоровья.

6. Общение с единомышленниками. Процент того, что на Дне здоровья вы найдете людей, которые на одной с вами спортивной волне, очень высок!

7. Здоровье. Это, пожалуй, самая главная причина. Участвуйте в Дне здоровья и будьте здоровы! Программа Дня здоровья – на сайте администрации города Тюмени.