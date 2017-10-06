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Новые камеры фотовидеофиксации заработали на пятнадцати тюменских перекрестках

11:03 06 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Новые камеры фотовидеофиксации. Фото: www.rostelecom.ru

На 15 тюменских перекрестках начали работать новые камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.  

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, теперь письма отправляются водителям, нарушившим скоростной режим, заехавшим за стоп-линию или нарушившим сигналы светофора на перекрестках улиц:

- 30 лет Победы и Олимпийской,

- 50 лет Октября и Севастопольской,

- 50 лет октября и Холодильной,

- Дружбы и Ватутина,

- Ленина и Челюскинцев,

- Мельникайте и Харьковской,

- Пермякова и Широтной,

- Пермякова и Энергетиков,

- ул.Московский тракт и поворот в направлении Мо МВД России "Тюменский",

-Холодильной и Харьковской,

- Самарцева и Ставропольской,

- 50 лет ВЛКСМ и М. Горького,

- Широтной и Моторостроителей,

- Широтной и Олимпийской,

- Широтной и Н. Федорова.

С начала года автоматизированные комплексы фотовидеофиксации в регионе выявили 680 тыс. нарушений Правил дорожного движения. До конца года в Тюмени электронные радары будут установлены еще на девяти перекрестках.

В ближайшее время на окружной дороге от ТЭЦ-2 до Тобольского тракта видеокамеры начнут автоматически высчитывать среднюю скорость движения на том или ином участке, если она будет превышать установленную величину, водителям направят соответствующие уведомления о превышении скоростного режима.

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Теги: ГИБДД Тюменской области , видеонаблюдение , дорожная безопасность

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