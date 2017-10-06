Новые камеры фотовидеофиксации заработали на пятнадцати тюменских перекрестках
Новые камеры фотовидеофиксации. Фото: www.rostelecom.ru
На 15 тюменских перекрестках начали работать новые камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, теперь письма отправляются водителям, нарушившим скоростной режим, заехавшим за стоп-линию или нарушившим сигналы светофора на перекрестках улиц:
- 30 лет Победы и Олимпийской,
- 50 лет Октября и Севастопольской,
- 50 лет октября и Холодильной,
- Дружбы и Ватутина,
- Ленина и Челюскинцев,
- Мельникайте и Харьковской,
- Пермякова и Широтной,
- Пермякова и Энергетиков,
- ул.Московский тракт и поворот в направлении Мо МВД России "Тюменский",
-Холодильной и Харьковской,
- Самарцева и Ставропольской,
- 50 лет ВЛКСМ и М. Горького,
- Широтной и Моторостроителей,
- Широтной и Олимпийской,
- Широтной и Н. Федорова.
С начала года автоматизированные комплексы фотовидеофиксации в регионе выявили 680 тыс. нарушений Правил дорожного движения. До конца года в Тюмени электронные радары будут установлены еще на девяти перекрестках.
В ближайшее время на окружной дороге от ТЭЦ-2 до Тобольского тракта видеокамеры начнут автоматически высчитывать среднюю скорость движения на том или ином участке, если она будет превышать установленную величину, водителям направят соответствующие уведомления о превышении скоростного режима.
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