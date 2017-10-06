Викуловские коммунальщики основательно подготовились к зиме

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Пять муниципальных котельных отремонтировали перед началом отопительного сезона в Викуловском районе в 2017 году. Еще в одной работы завершат до конца года.

Как рассказал заместитель главы района Григорий Церцек, в котельных в Озерном и Коточигах полностью заменили котлы, частично поменяли насосное оборудование в Викулово, Сартаме, Боково. Готовится документация на замену котла в викуловском спорткомплексе. Также заменены датчики расхода газа в газовых котельных Викулово, Боково, Коточигах и Калинино.

По словам директора ООО ЖКХ "Викуловское" Виктора Сиюткина, отопительный сезон в районе стартовал без сбоев. Все котельные работают круглосуточно и в полном режиме. Ремонт теплотрассы в этом году не понадобился – все объекты в нормативном состоянии.

Полностью подготовлена к зиме и система водоснабжения. В 2017 году проложена дополнительная водопроводная линия по ул. Автомобилистов в райцентре, объем поставляемой воды увеличился в два раза.

Всего, по словам Виктора Сиюткина, в районе работает 29 локальных водоочистных павильонов и 10 павильонов на скважинах. 20 из них обслуживает местное ЖКХ, 10 – коллеги из Тюмени. К зимнему периоду также отремонтирован водопровод в Нововяткинском сельском поселении, общая протяженность обновленной сети – 1 тыс. 200 м.

Готова к полной загрузке и единая диспетчерская ЖКХ. Все операторы котельных и мастера прошли ежегодную аттестацию и готовы к работе в зимний период.

Евгения Шевцова