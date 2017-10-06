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"Газпром" будет поставлять на тобольскую промплощадку углеводороды до 2033 года

12:53 06 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: управление информации ПАО «Газпром»

Соглашение между "Газпромом" и "СИБУР Холдингом" заключено в рамках VII Петербургского международного газового форума 5 октября.

Подписи под документом поставили заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Валерий Голубев и член совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг" Владимир Разумов.

Документ содержит условия будущего дополнительного соглашения к долгосрочному договору поставки "Газпромом" широкой фракции легких углеводородов, производимых на мощностях Сургутского завода по стабилизации конденсата им. В. С. Черномырдина, на тобольскую промышленную площадку СИБУРа.

Так, срок действия основного договора, заключенного в 2011 году, будет продлен до 2033 года. В подписанном документе также определен гарантированный объем поставок широкой фракции легких углеводородов, оптимизирована формула цены.

Дополнительное соглашение к договору поставки примут не позднее 1 декабря, сообщает управление информации ПАО "Газпром". 

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Теги: ШФЛУ , СИБУР , Газпром , соглашение

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