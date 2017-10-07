Восемьдесят новых парковок построили в Тюмени

Восемьдесят новых парковок построили в Тюмени. Фото пресс-службы администрации Тюмени

Ремонт дорог и тротуаров завершается в Тюмени. Вдоль улично-дорожной сети уже появилось более 80 парковок для тысячи автомобилей, сообщает пресс-служба администрации.

Развитие сети парковок автомобильного транспорта на территории Тюмени осуществляется, во-первых, при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте автодорог, а также в составе отдельных объектов капитального строительства; во-вторых, при проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий и ремонту проездов к жилым домам; в-третьих, на территории освобожденных после сноса ветхих жилых домов земельных участков.

Так, при реконструкции ул. Московский тракт (участок от улицы Калинина) сделано три парковки, где могут разместиться 168 машин - рядом находится поликлиника, и новые стоянки чрезвычайно востребованы.

В границах улиц Губернской – Закалужской, оборудованы стоянки для 464 машин.

При реализации первого этапа реконструкции улиц Чернышевского и Полевой (на участке от ул. Беломорской до ул. Пролетарской) предусмотрено обустройство 118 мест для автомобилей.

191 машино-место удалось сделать на дорогах, где работы велись способом фрезерования. Это улицы, отремонтированные по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги".

При благоустройстве придомовых территорий по инициативе жильцов создано 28 парковок для стоянки 1635 автомобилей.

Надо отметить, что ход реализации городских программ можно посмотреть на портале "Тюмень – наш дом".