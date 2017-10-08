День народного единства отметят в Тюменской области митингами и концертами

День народного единства отметят в Тюменской области митингами и концертами. Фото: Тюменская линия

Тюменская область готовится отметить День народного единства. С 3 по 5 ноября во всех муниципальных образованиях пройдут концертные программы, митинги, патриотические акции, фестивали, конкурсы, тематические выставки, кинопоказы и многое другое. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Наталья Шевчик.

Наталья Шевчик подчеркнула, что в региональную программу включены четыре федеральные сетевые акции: фестивали "Наша география", "Ночь искусств", "Этнографический диктант", открытые уроки в образовательных организациях субъектов Российской Федерации.

Напомним, что 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден Федеральным Законом "О внесении в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России", подписанным в декабре 2004 года президентом России Владимиром Путиным.