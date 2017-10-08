up

8.10.2017 воскресенье

EUR 67.5344

USD 57.7612

В Тюмени 4..6 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

День народного единства отметят в Тюменской области митингами и концертами

19:01 08 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
День народного единства отметят в Тюменской области митингами и концертами. Фото: Тюменская линия

Тюменская область готовится отметить День народного единства. С 3 по 5 ноября во всех муниципальных образованиях пройдут концертные программы, митинги, патриотические акции, фестивали, конкурсы, тематические выставки, кинопоказы и многое другое. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Наталья Шевчик.

Наталья Шевчик подчеркнула, что в региональную программу включены четыре федеральные сетевые акции: фестивали "Наша география", "Ночь искусств", "Этнографический диктант", открытые уроки в образовательных организациях субъектов Российской Федерации.

Напомним, что 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден Федеральным Законом "О внесении в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России", подписанным в декабре 2004 года президентом России Владимиром Путиным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: День народного единства

Последние новости

20:24 Эксперты Высшей школы экономики оценили развитие Интернета в регионе
19:01 День народного единства отметят в Тюменской области митингами и концертами
18:14 Книжный клуб для мам приглашает тюменок на встречи
18:00 9 октября - события дня
17:18 Тюменцам обещают спортивный октябрь
16:51 В Турции дошкольники будут изучать религию
16:23 Более двадцати тысяч первоклассников посвятят в пешеходы
15:52 Движение по новому мосту через Туру открылось в Тюмени Фото
15:16 Молодых общественников приглашают к сотрудничеству
15:08 Участник Великой Отечественной войны отмечает 95-летний юбилей
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил аграриев с профессиональным праздником

Тюменский онкоцентр будет строиться при содействии корейских экспертов

Губернатор встретился с учредителями фонда содействия религиозным организациям мусульман

Политика

Депутаты обсудили исполнение программы газификации региона

Тюменская область поэтапно перейдет на расчет налога на имущество по кадастровой стоимости

Проект "Единой России" "Местный дом культуры" востребован в регионах

Экономика

Представители деловых кругов Японии посетят Тюменскую область

Новый птичник открыл "Тюменский бройлер"

Ишимские полеводы продолжают уборочную

Общество

Эксперты Высшей школы экономики оценили развитие Интернета в регионе

День народного единства отметят в Тюменской области митингами и концертами

Книжный клуб для мам приглашает тюменок на встречи

Спорт

Тюменцам обещают спортивный октябрь

Городской День здоровья объединил сотни тюменских семей

Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию пройдут в Тюмени

Происшествия

Голышмановские полицейские задержали пьяного водителя

Браконьер убил четырех косуль в Абатском районе

Под суд отправилась тюменка, оставившая инвалидов без зарплаты
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+