"Не покидай свою планету" - звучит в тюменской филармонии

Константин Хабенский и Юрий Башмет открыли фестиваль "Алябьевская осень" сценической фантазией "Не покидай свою планету" по произведению Экзюпери "Маленький принц" в тюменской филармонии.

Поклонники филармонии ждали концерта, гадая: как справятся артисты с сочетанием стиха и мелодии так, чтобы не перебить друг друга. Есть здесь те, кто влюбился в творчество Юрия Башмета, когда тот выступил на фестивале "Лето в Тобольском кремле". В предвкушении и поклонники Константина Хабенского. У многих на руках абонемент "Мелодия стиха и прозы", купленный на весенней и летней ярмарках. Музыкальная фантазия открывает этот абонемент и "Алябьевскую осень".

Самое прекрасное то, чего не увидишь глазами - историю о летчике в пустыне расскажут в концерте-фантазии заслуженный артист России Константин Хабенский и музыканты камерного ансамбля "Солисты Москвы" (дирижер Юрий Башмет).

Концерт – не попытка экранизировать известную с детства историю о мальчике с золотыми волосами. Летчик, потерпевший аварию в пустыне, начинает грезить, а маленький принц подвигает его к спасению духа.

Напомним, "Алябьевская осень" представит концерты "Сибирская вольница", "Как дорожу я прекрасным мгновеньем…" тюменского филармонического оркестра и солистки сопрано Екатерины Лехиной. Закроют фестиваль программой "Итальянские ночи" Мюнхенского камерного оркестра и концертом оркестра "Камерата Сибири".

﻿ 1 /

Ирина Ромашкина