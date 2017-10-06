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"Не покидай свою планету" - звучит в тюменской филармонии

20:25 06 октября 2017 | mobile | | print версия для печати

Константин Хабенский и Юрий Башмет открыли фестиваль "Алябьевская осень" сценической фантазией "Не покидай свою планету" по произведению Экзюпери "Маленький принц" в тюменской филармонии. 

Поклонники филармонии ждали концерта, гадая: как справятся артисты с сочетанием стиха и мелодии так, чтобы не перебить друг друга. Есть здесь те, кто влюбился в творчество Юрия Башмета, когда тот выступил на фестивале "Лето в Тобольском кремле". В предвкушении и поклонники Константина Хабенского. У многих на руках абонемент "Мелодия стиха и прозы", купленный на весенней и летней ярмарках. Музыкальная фантазия открывает этот абонемент и "Алябьевскую осень".

Самое прекрасное то, чего не увидишь глазами - историю о летчике в пустыне расскажут в концерте-фантазии заслуженный артист России Константин Хабенский и музыканты камерного ансамбля "Солисты Москвы" (дирижер Юрий Башмет). 

Концерт – не попытка экранизировать известную с детства историю о мальчике с золотыми волосами. Летчик, потерпевший аварию в пустыне, начинает грезить, а маленький принц подвигает его к спасению духа. 

Напомним, "Алябьевская осень" представит концерты "Сибирская вольница", "Как дорожу я прекрасным мгновеньем…" тюменского филармонического оркестра и солистки сопрано Екатерины Лехиной. Закроют фестиваль программой "Итальянские ночи" Мюнхенского камерного оркестра и концертом оркестра "Камерата Сибири". 

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Ирина Ромашкина

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Теги: Александр Алябьев , Тюменская филармония , Юрий Башмет , Алябьевская осень , Константин Хабенский

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