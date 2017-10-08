Водителям напомнили о безопасности на железнодорожных переездах

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Социальная акция "Остановись до переезда!" прошла на одном из загруженных железнодорожных переездов тюменского региона Свердловской железной дороги.

Установив на площадке разбитые в ДТП на железнодорожных переездах автомобили, специалисты железной дороги и автоинспекторы рассказали участникам движения о тяжести и необратимости последствий аварий в местах пересечения автомобильных и железных дорог.

Водителям напомнили о запрете выезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, запрещающем сигнале светофора или знаке дежурного. Сотрудники ГИБДД вручили участникам движения памятки и наклейки, напоминающие меры безопасности на переездах.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в 2017 году инспекторы ДПС привлекли к административной ответственности более 600 водителей за нарушения административных норм на железнодорожных переездах.