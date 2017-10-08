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Водителям напомнили о безопасности на железнодорожных переездах

10:52 08 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото mvd.ru

Социальная акция "Остановись до переезда!" прошла на одном из загруженных железнодорожных переездов тюменского региона Свердловской  железной дороги.

Установив на площадке разбитые в ДТП на железнодорожных переездах автомобили, специалисты железной дороги и автоинспекторы рассказали участникам движения о тяжести и необратимости последствий аварий в местах пересечения автомобильных и железных дорог.

Водителям напомнили о запрете выезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме,  запрещающем сигнале светофора или знаке дежурного. Сотрудники ГИБДД вручили участникам движения памятки и наклейки, напоминающие меры безопасности на переездах.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в 2017 году инспекторы ДПС привлекли к административной ответственности  более 600 водителей за нарушения административных норм на железнодорожных переездах.

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Теги: ГИБДД , железнодорожный переезд , водители , акция , УМВД по Тюмени

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