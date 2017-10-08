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Специалисты МЧС провели открытые уроки в школах

13:29 08 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
72.mchs.gov.ru

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 14 провели с учащимися школ Тюмени открытые уроки. Приурочены они были к 85-летию со дня образования гражданской обороны.

Специалисты рассказали учащимся об истории создания гражданской обороны, этапах ее становления, функциях, возложенных на гражданскую оборону, сигналах и средствах индивидуальной защиты. Ребятам наглядно продемонстрировали гражданские противогазы и респираторы. Закрепили полученные знания просмотром видеофильмов, на которых были показаны чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

Открытые уроки, приуроченные к 85-летию создания гражданской обороны, прошли во всех образовательных учреждениях Центрального административного округа Тюмени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

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Теги: школьники , ГУ МЧС России по Тюменской области , уроки , гражданская оборона

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