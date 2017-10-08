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Движение по новому мосту через Туру открылось в Тюмени

15:52 08 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Движение по автомобильному мосту через р. Тура в створе ул. Мельникайте в Тюмени открылось около полудня 8 октября. Это событие прошло, по выражению генерального директора АО "Мостострой-11" Николая Руссу, "без помпы", и стало завершением сложнейшей технологической операции - демонтажа первой металлической конструкции верхнего пролетного строения старого моста, вес которого составляет 760 тонн.

"Это уникальная операция в масштабах всей России. Такие работы проводились на крупных реках - Волге и Каме. У нашего предприятия опыт установки пролетного строения моста через Иртыш весом 4 тысячи тонн в Ханты-Мансийске. Но Тура - река мелководная, поэтому перед тем, как начать демонтаж конструкций на мосту в створе улицы Мельникайте, нам пришлось провести дноуглубительные работы", - рассказал Николай Руссу в эксклюзивном интервью обозревателю "Тюменской линии".

Кроме того, по словам генерального директора компании "Мостострой-11", для успешного проведения работ возникла необходимость усилить подлежащие демонтажу изношенные металлоконструкции, а также усовершенствовать задействованные в операции баржи.

"Уровень воды в Туре осенью меняется очень быстро. Во время проведения работ он упал на 10 сантиметров в сутки. Поэтому нам пришлось увеличивать высоту установленных на баржах временных опор, на которые устанавливалось пролетное строение. Сейчас мы уже развернули баржи, и демонтированная конструкция транспортируется к месту разборки. Для этого мы возводим специальный пирс", - сообщил он.

Идея о проведении демонтажа верхнего пролетного строения моста без разборки принадлежит специалистам компании "Мостострой-11", отметил Николай Руссу. "Разработка проекта этой технологической операции потребовала очень серьезных расчетов. Ее успешное завершение - результат слаженной работы огромной команды. Непосредственно в работе по демонтажу пролетного строения принимали участие более ста человек", - подчеркнул он.

Высокое профессиональное мастерство и слаженность в ходе выполнения работ продемонстрировали не только мостостроители, но и экипажи четырех задействованных в операции речных судов - буксиров РТ-827 и РТ-825 из Омска и СПТБ-3 и "Владимир" из Тюмени. "Взаимодействие с речниками у нас налажено четкое", - отметил руководитель проекта Евгений Топехин.

Генеральный директор компании "Мостострой-11" сообщил, что разборка старого железнодорожного моста продолжается. "Думаю, до конца 2018 года мы полностью завершим не только реконструкцию автомобильного моста, но и строительство прилегающей к нему транспортной развязки на улицах Мельникайте, Дамбовская Харьковская. В состав развязки войдут четыре путепровода и пять пешеходных переходов", - сообщил Николай Руссу.

Отметим, что в ближайшее время мостостроителям предстоит провести демонтаж второго верхнего пролетного строения. Для этого движение по мосту вновь будет ненадолго закрыто.

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Евгений Бабенко

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Теги: Николай Руссу , дорожное строительство , Мостострой-11 , строительство мостов

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