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Общественники Югры обсудили проблемы реабилитации ветеранов боевых действий

12:31 09 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.oprf.ru

Вопрос комплексной реабилитации ветеранов боевых действий обсудили на заседании комиссии Общественной палаты Югры по делам ветеранов и гражданско-патриотическому воспитанию граждан.

Председатель комиссии Олег Сержантов отметил, что в социально-экономическом положении ветеранов боевых действий Югры сохраняется ряд проблем, одной из них является реализация их права на санаторно-курортное лечение.

Управляющий региональным отделением Фонда социального страхования РФ по автономному округу Михаил Рыбъяков сообщил о том, что фонд обеспечивает такими путевками граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Минимальная стоимость путевки на 18 дней в 2017 году, по его словам, - 21 тыс. 146,4 рублей. По итогам открытых торгов закуплено 1 тыс. 827 путевок для всех льготных категорий граждан.

"Действующим законодательством для граждан не предусмотрено право выбора курортного региона и периода года для санаторно-курортного лечения, поэтому если предложенные путевки по уважительным причинам не подходят льготнику, он не исключается из очереди, если причина неуважительная, то заявка отменяется, и очередная путевка предоставляется на основании нового заявления", — пояснил Михаил Рыбъяков.

Начальник управления социального обслуживания населения департамента социального развития Югры Тереза Пономарева объяснила представителям ветеранских организаций механизм предоставления комплексной психологической реабилитации в социальных центрах округа.

"Предоставления данных услуг бесплатно для ветеранов с инвалидностью и малоимущих, с остальных взимается символическая сумма, половина от общего дохода без учета прожиточного минимума", — сообщила она.

Председатель Нижневартовской общественной организации ветеранов боевых действий "Красная звезда" Марат Измагилов высказал предположение, почему участники военных действий отказываются от реабилитации.

"Социальная реабилитация ветеранов не предполагает оформление больничного листа, а это значит перед ветеранами стоит выбор: отвезти семью на отдых или пройти курс реабилитации. Получается нам одной рукой дают, а другой забирают", — подчеркнул он.

Члены комиссии пришли к выводу, что решение многих проблем ветеранов боевых действий и членов семей погибших военнослужащих возможно только при программном подходе, позволяющем рационально сконцентрировать организационные, экономические и финансовые возможности заинтересованных ведомств.

Олег Сержантов попросил участников заседания направить свои предложения в рекомендации в адрес Общественной палаты до 16 октября 2017 года, сообщают в пресс-службе ОП Югры.

Соб.инф.

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Теги: гражданская инициатива , лечение , ветераны , Югра , Общественная палата , реабилитация

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