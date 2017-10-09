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"Конструктория" объединила тюменские семьи за общим занятием

13:48 09 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Семейная игротека «Конструктория». Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»

За общим досугом – собиранием конструкторов - объединила детей и родителей семейная игротека "Конструктория" в спортивном комплексе "Строймаш".

Игровая площадка была условно поделена на три зоны: в одной части расположилась самая длинная детская железная дорога на площади 100 кв. м, в другой части располагались 30 видов увлекательных конструкторов, а в третьей можно было посетить художественные и творческие мастер-классы. Участники были заняты не только сбором конструкторов и увлечены интересной игрой, но и получали знания по истории своей страны и ее географии, так как игровые зоны и конструкторы были тематически привязаны к достопримечательностям определенных субъектов России.

"Это мероприятие для семей с детьми детей от двух лет и старше, оно интересно абсолютно для всех возрастов. Здесь собраны самые разные конструкторы: как такие, которыми мы привыкли играть в детстве, – деревянные, металлические, так и электронные, магнитные. "Конструктория" – уникальное для региона мероприятие, площадка, на которой дети и взрослые вместе занимаются общим делом, находят общие интересы. Кроме того, родители могут понять, что интересно их ребенку и развивать это уже за рамками игротеки", – рассказала координатор регионального проекта "Создавая будущее", депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

Посетители игротеки смогли поиграть в настольные игры, создать свой песочный магнит, вылепить картину из пластилина, задекорировать дом своей мечты, принять участие в танцевальной разминке.

Кроме того, у взрослых и детей была возможность поучаствовать сразу в нескольких благотворительных акциях. Например, сдать на переработку пластиковые крышечки, при  этом все вырученные средства будут переведены на счет благотворительного фонда "Ключ к жизни" в помощь тяжелобольным детям. Впервые прошла акция "Посади свой кедр" - все желающие получили мешочки с кедровыми орешками и подробной инструкцией, как посадить дерево. Также в течение двух дней работал детский книжный обменник, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

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Теги: облдума , конструктория , Единая Россия , Елена Кашкарова

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