Жители и гости Тюмени смогут полюбоваться видами заснеженного города с высоты птичьего полета

Фото minpromtorg.gov.ru

Новое колесо обозрения высотой 37 метров с закрытыми кабинками, оснащенными кондиционерами и отоплением, установят на Цветном бульваре в Тюмени. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал директор ООО "Аттракцион Сервис" Юрий Тюльнев.

"Парк идет по пути постоянного обновления аттракционов, -подчеркнул он. - Новое колесо обозрения будет работать круглый год. Новый аттракцион будет на 11 метров выше старого и гораздо комфортнее".

Специалисты, по словам Юрия Тюльнева, приступили к демонтажу старого колеса обозрения, которое успешно служило тюменцам 13 лет. Новое колесо будет изготовлено на одном из московских предприятий. Поставка оборудования начнется сразу после демонтажа старого аттракциона.

Прежний аттракцион полностью демонтируют примерно за две недели, и специалисты ООО "Аттракцион Сервис" рассчитывают, что уже к январю 2018 года будет смонтировано новое колесо обозрения.

Борис Олейник