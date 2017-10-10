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Тюменских курсантов испытают на право ношения оливкового берета

08:57 10 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Квалификационные испытания на право ношения шеврона "ШТУРМ" и оливкового берета, фото из группы центра "Аванпост" в социальной сети

Квалификационные испытания на право ношения шеврона "ШТУРМ" и оливкового берета проведут среди допризывной молодежи и курсантов спецгрупп добровольной подготовки к военной службе в селе Юргинское Тюменской области 21 и 22 октября.

Для прохождения испытаний приглашают всех юношей не младше 15 лет из муниципальных образований юга Тюменской области, Югры, Ямала и других областей РФ, прошедших соответствующую подготовку и желающих испытать свои силы и получить реальную возможность служить в элитных подразделениях ВС РФ и Нацгвардии.

Ребята продемонстрируют умения в огневой подготовке, боевой акробатике, самообороне, пробегут кроссы без экипировки и по пересеченной местности, сдадут подтягивание на перекладине и спринтерский рывок. Во время кросса необходимо будет преодолеть водные преграды, полосы разведчика, минные поля, завалы, участки болотистой местности и пожаров, задымленные участки, форсировать "зараженную" местность в противогазе.

Организатор испытаний - Юргинская районная общественная организация ветеранов боевых действий и вооруженных конфликтов "Память", Совет ветеранов спецназа и разведки Тюменской области при финансовой поддержке "Газпром Газэнергосеть".

Дарья Казакова

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Теги: физическая культура , НКО , курсанты , патриотическое воспитание

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