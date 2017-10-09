Как регулировать рынок грузоперевозок, обсудили в Тюмени

В Тюмени обсудили проблемы автогрузоперевозчиков/www.rosavtodor.ru

К консолидации с перевозчиками других регионов для решения общих проблем призвали тюменцев президент ассоциации "Грузавтотранс", член координационного совета представителей автомобильного и городского наземного электрического транспорта при Минтрансе России Владимир Матягин и лидер движения автомобилистов "12ТОНН" Сергей Сапронов.

Круглый стол, посвященный обсуждению проблем рынка грузоперевозок в стране, состоялся в гостинице "Восток" в Тюмени 9 октября. Аналогичные встречи прошли в других регионах. Эксперты рассказали об инициативах, подготовленных в законодательство, а также о состоянии рынка грузоперевозок в России.

О росте рынка на 12-15% в последний год заявил Владимир Матягин, подчеркнув, что расчеты приблизительные, точных цифр нет даже в профильном министерстве.

"В 2017 году создан межотраслевой независимый экспертный совет, который поддержал Минтранс. Первое обращение к нам со стороны министерства касалось предложения помочь в анализе и сборе статистики по этому рынку. Даже в государстве нет понимания, что у нас "в закромах" лежит. Пока этого понимания не будет, пока у нас не будет ответственных людей в правительстве, которые бы занимались грузовым внутренним автотранспортом, у нас будут проблемы", - считает он.

По данным эксперта, цены на грузоперевозки в России не увеличивались несколько лет, в отличие от стоимости топлива и других расходов перевозчиков. Это заставило уйти с рынка часть игроков. Оставшихся на прочность периодически проверяют конкуренты, устанавливающие демпинговые цены. По мнению президента ассоциации "Грузавтотранс", чтобы предотвратить нечестную игру, рынок необходимо регулировать.

"Должны быть критерии выхода перевозчика на рынок, система допуска. В первую очередь, если хочешь заниматься этой деятельностью – обучись, пойми экономические особенности, особенности законодательства, зарегистрируй компанию, заведи журналы и документы, прими в штат необходимых специалистов. Это стабилизирует рынок",- сказал Владимир Матягин.

8 октября эксперты побывали на пункте весового контроля в Тобольске, где нашли ряд недочетов и выявили ряд несоответствий нормативам. Для решения вопроса президент ассоциации "Грузавтотранс" рекомендовал северным коллегам-перевозчикам обратиться к юристам. Тюменцы, в свою очередь, подняли вопрос о неухоженных и необустроенных стоянках на междугородних трассах в северном направлении.

Эксперты намерены продолжить встречи с коллегами из других регионов России. Итоги поездки они планируется подвести на пресс-конференции в Москве 23 октября.

Татьяна Ковалева