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Неделя культуры и искусства с участием Михаила Казиника началась в Тюмени

17:49 09 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Неделя культуры и искусства в Тюмени. Фото travelonline.com

"Неделя культуры и искусства" с участием искусствоведа Михаила Казиника пройдет в Тюмени с 9 по 15 октября.

Известный искусствовед, продвигающий авторскую методику комплексно-волнового урока, с 9 по 14 октября проведет семинары для тюменских педагогов гимназии №16 и колледжа искусств.

Не так давно Казиник выступил в Совете Федерации, рассказав о своей обиде на баснописца Крылова в четырнадцатилетнем возрасте.

"Его постоянно дергали на пожары и из-за этого он не закончил басню "Ларчик". "А ларчик просто открывался!" А что с ним было-то? Я понял, наконец, что Крылов имел в виду: "Крышку просто надо было поднять!", - сетовал искусствовед.

Он считает, что пора изменить отношение к школе и культуре. Искусствовед заявил: "Если бы наша страна, планируя бюджет, под номером один написала бы "культура", то все остальные сферы автоматически поднялись бы на много процентов".

 

Видео с YouTube

Методика комплексно-волнового урока ищет творческих преподавателей. По мнению Михаила Казиника, главная цель учителя – выстроить урок так, чтобы вызвать у ученика жгучую потребность узнавать, исследовать. Предназначение учителя в том, чтобы, используя все накопленные культурные ценности, заложить в ученике основы духовности, которые помогут ему осознанно ориентироваться в окружающем мире.

Подытожат “Неделю культуры и искусства” открытием филиала Международной школы будущего Михаила Казиника (ул. Гранитная, 4) 14 октября в 11 часов. В 11 часов 30 минут начнется пресс-конференция "Об инновационных подходах к обучению детей в культуре и отечественном образовании", на которой свое мнение по теме изложат уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло, заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков, директор школы будущего Татьяна Зыкова и сам Михаил Казиник.

Там же состоится его концерт "Тайные знаки культуры". 15 октября в 14 часов начнется концерт для детей и родителей "Удивительные приключения музыки", который закроет "Неделю культуры и искусства" в Тюмени.

Ирина Ромашкина

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Теги: школа , Лариса Невидайло , обучение , учителя , преподаватели , Вадим Шумков

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