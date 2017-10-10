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Тюменцы ждут юбилейного концерта "Ленинграда"

16:49 10 октября 2017 | mobile | | print версия для печати

Тюменские поклонники "Ленинграда" и его эксцентричного лидера Сергея Шнурова с нетерпением ждут юбилейного концерта "20 лет на радость!", который состоится в Тюмени во Дворце спорта 1 ноября.

"Ленинград" - российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым. Известна, в частности, эксцентричными песнями. Группа использует в своем творчестве обширный состав духовых инструментов: труба, саксофон, тромбон, туба. В 2017 году группе исполнилось 20 лет. В честь этого "Ленинград" организовал тур под названием "20 лет на радость!", в программе которого — главные хиты группы за 20 лет. Продажи билетов на концерт в Тюмени идут полным ходом, приобрести их можно по цене от 3 тыс. рублей на танцпол и от 4 тыс. 500 рублей в фанзону. Заказать билеты с бесплатной доставкой по телефону можно: 60-80-97.

Двойную порцию позитивных эмоций в день концерта получит победитель розыгрыша, который проходит на странице информационно-развлекательного проекта "Афиша Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте". Счастливчик сможет отправиться на шоу совершенно бесплатно, и не один, а с близким человеком.

Пост о розыгрыше пригласительного билета на двоих уже набрал более тысячи репостов и свыше 112 тысяч просмотров. У всех желающих еще есть возможность принять в нем участие. Для этого необходимо вступить в группу "Афиша Тюмень" и сделать репост конкурсной записи. Организаторы подведут итоги 30 октября в 12 часов 30 минут с помощью генератора случайных чисел.

Проект "Афиша Тюмень" держит своих подписчиков в курсе всех интересных событий города и регулярно радует розыгрышами билетов. Чтобы не упустить удачу, можно подписаться на рассылку конкурсов и мероприятий, а найти досуг по душе на каждый день можно с помощью календаря событий

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Теги: афиша , музыка , розыгрыш , концерт , билеты

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