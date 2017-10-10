В Тюменской области реализуют масштабный план поддержки экспорта

В Тюменской области реализуют масштабный план поддержки экспорта, фото: my-desk-top.ru

Новый план поддержки экспортной деятельности запустят в Тюменской области в 2018 году.

Об этом сообщил директор регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонид Остроумов на II конгрессе компаний малого и среднего бизнеса Тюменской области "Стратегии чемпионов".

"Он разработан и находится на согласовании с региональными органами власти. В нем предусмотрены основные направления для продвижения наших товаропроизводителей, и по каждому из них будет разработан отдельный план. Также в общий план входит формирование организационной структуры управления, исследование перспективных для тюменских товаропроизводителей рынков и разработка дорожной карты для каждого потенциального экспортера и его сопровождение", - пояснил Леонид Остроумов.

Основной целью, по его словам, станет развитие экономики Тюменской области через увеличение сбыта региональных товаров и услуг. При этом точных объемов экспорта, которые должен достигнуть регион за определенное время, нет. Главное – не только вывести как можно больше местных товаропроизводителей на международный рынок, но и завоевать рынок внутренний.

"В план включен список стран-потенциальных партнеров. Также мы сформируем конкретную инструкцию, как выйти на экспортную сделку в каждой из них. Эти сведения войдут в индивидуальный план по сбыту продукции для каждого отдельного предприятия. Плюс мы предусматриваем комплексное сопровождение экспортера: от помощи в сертификации до перевода на иностранный язык и взаимодействия с таможенными органами. Также будем глубже прорабатывать каждую бизнес-миссию", - добавил Леонид Остроумов.

Говоря об опыте Тюменской области, он отметил, что при поддержке Центра экспорта в регионе в 2017 году заключено 34 экспортных контракта. Регион представил продукцию и услуги 49 субъектов малого и среднего бизнеса на выставках, проведены обучающие мероприятия для предпринимателей. Всего по данным на вторую половину 2017 года в Тюменской области насчитывается 138 предприятий-экспортеров. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году.

Евгения Шевцова