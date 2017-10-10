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Одноглазый мужчина напал на ребенка в Тюмени, ведется розыск

17:21 10 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: СКР

Мужчина, подозреваемый в совершении преступления в отношении девятилетней девочки, разыскивается в Тюмени.

Как сообщает региональное следственное управление СКР, днем 9 октября немолодой незнакомец напал на ребенка в подъезде дома № 76 на ул. 30 лет Победы.

Девочка смогла вырваться и убежать, а мужчина скрылся. Ребенок смог описать злоумышленника, на основании этих показаний даются приметы и нарисован портрет.

На вид злоумышленнику 40-45 лет, он славянской внешности, рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы черные средней длины, на лице щетина. Особые приметы: левый глаз размыт. На момент совершения преступления был одет в черную куртку, черные брюки, черные туфли.

Узнавших мужчину просят обратиться по телефонам: 8 904-491-43-25 или 02, либо в следственное управление по адресу: ул. Шиллера, 44.

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Теги: дети , розыск , следственный комитет

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