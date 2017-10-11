Около ста тысяч детей привиты от гриппа в Тюменской области

Фото: департамент здравоохранения ТО

391 тыс. 161 житель Тюменской области вакцинирован против гриппа на 9 октября. Это 27 % от запланированного, сообщает региональное управление Роспотребнадзора,

За счет средств федерального бюджета привиты 385 тыс. 408 человек. Из них 99 тыс. 587 детей и 285 тыс. 819 - взрослых. За счет предприятий и личных средств граждан вакцинированы 5 тыс. 753 человек.

Риск заразиться гриппом выше у медработников, педагогов, детей. Поэтому они на особом контроле. Из их на 9 октября вакцинированы: медработников – 99% от плана, работников образования – 87%, лиц старше 60 лет – 87%, детей в возрасте с 6 месяцев до 6 лет – 55%, учащихся 1-11 классов – 58%.

23 звонка от тюменцев поступило на горячую телефонную линию в региональное управление Роспотребнадзора. Граждане в основном интересуются, где можно поставить прививку. Позвонить можно по телефону: 8 904 492 92 30.