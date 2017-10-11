Тюменок приглашают на конкурс красоты "Миссис УФО-2018"

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Тюменки могут побороться за титул "Миссис УФО-2018". Прием заявок на участие в кастинге продлится до 29 ноября, финальный конкурс в Тюмени назначен на 17 марта 2018 года, сообщили организаторы.

Участвовать в конкурсе могут женщины в возрасте от 20 до 45 лет, главное условие - наличие детей или официальный брак. Победительница отравится в Москву и примет участие в финале Всероссийского конкурса "Миссис Россия-2018".

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на официальном сайте www.vvv-art.ru и отправить ее в оргкомитет конкурса.

Финал тюменского этапа конкурса пройдет во Дворце культуры "Нефтяник" 17 марта при поддержке департамента культуры Тюменской области. Подготовкой финалисток и главного шоу весны займутся знаменитые ZATYLKIN FASHION TEAM, которые работают над ведущими шоу России такими как MBFWRussia, Elle Fashion Day, "Мисс Россия".

Дополнительная информация по телефону: +7 932 200 34 56 организатор конкурса, Варвара Васюнина.