В Тюмени вручили спортивные премии

В Тюмени вручили спортивные награды/ Фото ЦПСР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой

Лауреатов второй региональной детско-юношеской спортивной премии "Тюменская область – здесь учат побеждать!" чествовали в Тюменской областной думе. В числе награжденных - победители и призеры VIII Зимней и летней спартакиады учащихся России, а также тренеры и руководители спортивных школ.

С пожеланиями новы побед к участникам торжественной церемонии обратились именитые спортсмены, парламентарии, руководители региональных федераций спорта и органов местного самоуправления.

"Нашему относительно небольшому региону сложно конкурировать с крупными субъектами на спартакиадах, не все виды спорта у нас развиваются. Но нашу область представляют спортсмены высокого класса, и в этом году удалось добиться серьезного успеха, заняв третье место спартакиады среди регионов с населением до двух миллионов человек. Поздравляю вас с этим успехом", - сказал директор департамента по спорту Тюменской области Дмитрий Грамотин.

Лучшим спортсменом Тюменской области по итогам спортивных соревнований VIII Зимней спартакиады учащихся России 2017 года признан воспитанник Центра подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону им. Луизы Носковой Роман Рассказов. Спортсмен занимается биатлоном три года и под руководством тренера Николая Клыкова успел отличиться на крупных соревнованиях.

"Прошлый год был не очень удачным, зато нынче удалось выиграть спринтерскую гонку на зимней спартакиаде учащихся России и стать призером первенства страны по летнему биатлону. Впереди месяцы напряженных тренировок, я надеюсь отобраться на первенство мира по биатлону среди юниоров в 2018 году. Побеждать всегда приятно, но спорт для меня в любом случае удовольствие" , - рассказал биатлонист.

В Тюмени вручили спортивные награды/ Фото ЦПСР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой

Лучшим спортсменом Тюменской области по итогам VIII Летней спартакиады учащихся России 2017 года стал Даниил Липихин, который занимается гребным слаломом под руководством тренеров Сергея Токмакова и Андрея Конради и представляет детско-юношескую школу спортивного резерва №2.

"Я пришел в этот вид спорта случайно, мне было интересно посмотреть и попробовать себя в нем. Занимаюсь уже шесть лет. Гребной слалом развивает силу, выносливость и координацию. В этом году были важные соревнования в Германии и Словакии - первенство мира и Европы, мы заняли третье место в каноэ-двойке с Игорем Стафеевым. Впереди Кубок и чемпионат России, ну а главная цель ближайших лет - участие в Олимпиаде", - сообщил Даниил Липихин.

Участники торжественной церемонии не забывают подчеркнуть, что высшие достижения - заслуга не только спортсменов и тренеров, но и близких людей, чья поддержка неоценима в момент триумфа и поражения.

"У сына ежедневные тренировки, бывают и по две в день. Нужно привозить его на занятия, это занимает много времени. Финансовые вложения тоже очень большие. Родители спортсменов действительно много делают, чтобы увидеть детей на пьедестале почета", - рассказала мама Даниила Липихина Юлия Фролова.

Лучшей спортивной школой Тюменской области по итогам II Всероссийской летней спартакиады спортивных школ 2016 года стала детско-юношеская школа спортивного резерва №2. Ее же признали лучшим спортивным учреждением Тюменской области. Этой награды удостоен и Центр подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой.

На торжественной церемонии также отметили победителей творческих конкурсов в номинациях "Лучшее спортивное мероприятие", "Моя спортивная школа", "Мой первый тренер".

Татьяна Ковалева