В Тюмени в районе Плеханово возникнут перебои в системе водоснабжения

Перебои в системе водоснабжения. Фото ИА "Тюменская линия"

Подключение нового жилого микрорайона "Москва" к городской системе водоснабжения проведут специалисты тюменского водоканала 12 октября.

С 10 часов 12 октября до 10 часов 13 октября будет отсутствовать водоснабжение в ЖК "Плеханово" и ЖК "Москва" (в домах, которые были подключены ранее), а также в населенных пунктах: Плеханово, Учхоз, в дачных сообществах в районе п. Метелево. Перебои в водоснабжении до полного отсутствия в периоды максимального водопотребления будут отмечаться в границах: от объездной дороги (Закалужчская-Федюнинского) до Транссибирской магистрали (проходящей вдоль улицы 50 лет ВЛКСМ) между улицами Московский тракт и Монтажников, а также в границах улиц Интернациональная - Новосибирская - Московский тракт.

Как рассказал директор по производству компании "Тюмень Водоканал" Виталий Гурский, для производства работ во врезке водопроводного узла нужно временно осушить один из магистральных водоводов. Чтобы минимизировать последствия временного отключения, специалисты компании произвели необходимые переключения на сетях, разработали особый график работы насосных станций водоочистных сооружений на этой период. Это позволит обеспечить максимальную подачу воды по оставшимся в работе водоводам и свести к минимуму неудобства для потребителей при таких крупномасштабных работах на сетях, сообщает пресс-служба Тюмень Водоканала.

Напомним, что в начале октября специалисты тюменского водоканала провели успешные крупномасштабные работы по подключению нового канализационного коллектора по ул. Полевой, тогда работы удалось завершить со значительным опережением графика. Для проведения этих работ также требовалось осушение магистральных водоводов, проходящих через Калининский административный округ.