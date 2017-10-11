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Юноша из тюменского села пойдет под суд за убийство щенка

15:21 11 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Юноша из тюменского села пойдет под суд за убийство щенка. Фото следственного комитета РФ

21-летний житель Абатского района отправится под суд за жестокое убийство собственного щенка. Ему грозит штраф или исправительные работы. 

Как сообщает прокуратура Тюменской области, 19 сентября пьяный молодой человек пришел в гости к своему дяде. С ним прибежал его щенок. Дядя пожаловался, что животное задавило двух его кур и попросил привязать щенка. 

Однако обиженный на собаку юноша решил ее убить. Рядом со школой он взял щенка за ноги и ударил головой о металлическую стойку дорожного знака, после чего бросил визжащее от боли животное в траву. Все это происходило на глазах у проходивших мимо учениц. 

Затем молодой человек взял лежавшую рядом металлическую кастрюлю и дважды ударил ею по голове щенка. Собака погибла. 

Уголовное дело передано в суд.

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Теги: Абатский район , жестокое обращение с животными , прокуратура

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