Юноша из тюменского села пойдет под суд за убийство щенка

Юноша из тюменского села пойдет под суд за убийство щенка. Фото следственного комитета РФ

21-летний житель Абатского района отправится под суд за жестокое убийство собственного щенка. Ему грозит штраф или исправительные работы.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, 19 сентября пьяный молодой человек пришел в гости к своему дяде. С ним прибежал его щенок. Дядя пожаловался, что животное задавило двух его кур и попросил привязать щенка.

Однако обиженный на собаку юноша решил ее убить. Рядом со школой он взял щенка за ноги и ударил головой о металлическую стойку дорожного знака, после чего бросил визжащее от боли животное в траву. Все это происходило на глазах у проходивших мимо учениц.

Затем молодой человек взял лежавшую рядом металлическую кастрюлю и дважды ударил ею по голове щенка. Собака погибла.

Уголовное дело передано в суд.