В Тюмени пройдет экодень по сбору сырья

ДО Круговорот

Акция "Не выбрасывай — сдавай!" в рамках проекта "Экодень" пройдет в Тюмени 14 октября. Об этом сообщила волонтер добровольческого объединения "Круговорот" Кристина Шелемеха.

"На пяти точках можно будет сдать макулатуру, пластик восьми видов, металлолом (любой, кроме фольги), стекло, одежду (в любом состоянии), обувь, аксессуары (в хорошем состоянии). Вещи в хорошем состоянии пойдут на благотворительность, а в плохом пойдут на переработку", - добавила она.

По ее словам, подобные мероприятия по сбору вторичного сырья проводятся с мая 2017 года. "К нашему удивлению популярностью пользуется сдача стекла, объемы растут. Если в мае нам сдали 600 килограммов стекла, то сейчас сдают более тонны. Боялись, что осенью будет спад, но интерес держится. Радует, что приходят новые люди, это говорит о том, что популярность акции растет", - пояснила она.

Прием будет идти: у ТРЦ "Фаворит (с 11 до 12 часов), ул. Малыгина, 51 (10 часов 30 минут – 11 часов 30 минут), в сквере Комсомольском (10 часов – 11 часов ), сквере Болгаро-советской дружбы (9 часов 30 минут – 10 часов 30 минут), пр. Заречный, 12 (9 часов – 10 часов).

Напомним, 28 октября будет работать выездной пункт по адресу: ул. Малыгина, 51 с 11 до 12 часов. Можно будет сдать пластик с маркировкой 1 (PET), 2 (HDPE), 3 (PVC), 4 (LDPE), твердые изделия с маркировкой 5 (PP) и 6 (PS), 58 (РС), ABS, макулатуру, алюминиевые банки.

Ирина Шемякина