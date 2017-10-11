Врачи ФЦН вылечили пациентку из Ханты-Мансийска с нейроваскулярным конфликтом тройничного нерва

Фото пресс-службы ФЦН

Врачи Федерального центра нейрохирургии сумели вернуть к нормальной жизни 24-летнюю Лилию Шейхутдинову из Ханты-Мансийска, которой был поставлен диагноз "нейроваскулярный конфликт тройничного нерва". Почти год девушка страдала от ежедневных сильных болей.

"1 января 2017 года у меня заболел зуб. В поликлинике сказали, что это пульпит, зуб пролечили, но боль осталась. Стоматолог посоветовала обратиться к неврологу. Мне поставили диагноз "невралгия тройничного нерва" и назначили таблетки. Они облегчили боль. Но в мае на отдыхе меня продуло, и я сильно заболела, не могла поговорить с родными по телефону, потому что трудно было приоткрыть рот. Тогда мама и забила тревогу. После МРТ я узнала точный диагноз "нейроваскулярный конфликт тройничного нерва", - рассказала Лилия Шейхутдинова.

Несмотря на снимки МРТ, врачи в Ханты-Мансийске не сразу ей поверили, ведь такой диагноз чаще всего ставят людям старше 40 лет.Тем не менее после более детального обследования департамент здравоохранения направил девушку на оперативное лечение в Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени.

"Центр замечательный, европейского уровня. Заселились сюда, словно в отель. Всегда чисто, вежливый персонал, хорошо кормят. Спасибо Альберту Акрамовичу Суфианову, он сердце этого центра и врач от бога, и, конечно, всей его команде", - отметила мама пациентки Лариса Шейхутдинова.

По словам заведующего отделением функциональной нейрохирургии №5 ФЦН Тюмени Александра Орлова, с момента создания и по сегодняшний день отделение специализируется на лечении таких расстройств, как болезнь Паркинсона, торсионной дистонии, эпилепсии, болевых синдромов и других.

"Каждый случай уникален, я думаю, что наше отделение может гордиться своими достижениями, мы делаем практически все операции в сфере функциональной нейрохирургии, которые вообще можно проводить. Невралгия тройничного нерва – это серьезное заболевание, которое значительно ухудшает качество жизни, наша задача помочь пациенту вернуться к нормальной жизни и мы используем весь опыт, который у нас накоплен", - рассказал Александр Орлов.

В истории отделения действительно немало уникальных случаев. Нередко сюда поступают пациенты, помочь которым больше нигде не смогли. Например, в прошлом году врачи ФЦН прооперировали мальчика из Грузии, который страдал от эпилепсии, что препятствовало его психическому развитию. После операции приступы прекратились, состояние ребенка нормализовалось.

Запомнилась специалистам отделения и молодая женщина, поступившая в центр с диагнозом "гидроцефалия" после нескольких безуспешных операций, проведенных в других больницах. "К нам она поступила практически без сознания, истощенная. Лечение было поэтапным, эндоскопическую операцию проводил Альберт Акрамович. Через несколько месяцев мы ее не узнали – она приехала к нам на консультацию здоровым человеком. Такие результаты не могут не радовать", - вспоминает Александр Орлов.

Врач подчеркнул, что весь спектр высокотехнологичной медицинской помощи ФЦН в Тюмени гражданам Российской Федерации оказывает совершенно бесплатно. При этом чаще всего в отделение функциональной нейрохирургии поступают жители Тюменской, Свердловской, Челябинской области, Пермского края, увеличивается поток пациентов с Дальнего Востока, Московской, Калининградской области и других уголков страны. Но и жители ближнего зарубежья находят здесь спасение.

"Наш руководитель Альберт Суфианов сыграл большую роль в развитии функциональной нейрохирургии в России. Мы постоянно чувствуем его поддержку, проводим вместе операции. Я всегда мечтал заниматься этой сферой и благодарен ему, что он дал нам такую возможность. Чем больше мы развиваемся, тем шире перед нами открываются новые горизонты", - добавил Александр Орлов.

Коллектив отделения опытный и профессиональный, хотя по большей части молодой. Все специалисты прошли интенсивное обучение в ведущих клиниках Европы – в Германии, Франции, Швейцарии. В отделении работают опытные нейрохирурги Сергей Чуркин и Андрей Шапкин. Перенимает их опыт молодой и перспективный врач-нейрохирург Денис Давыднев, которого буквально взрастили в ординатуре ФЦН. Большой вклад в развитие направления внес талантливый московский нейрохирург, профессор Владимир Шабалов. Он многие годы специализируется на проведении операций по функциональной нейрохирургии и часто работает в ФЦН Тюмени.

Специалисты НХО №5 постоянно совершенствуются сами и делятся опытом с коллегами, организуя образовательные мероприятия. Традиционно дважды в год в ФЦН проходят практические курсы по проблемам функциональной нейрохирургии и лечению двигательных расстройств с помощью глубинной стимуляции мозга.

Как отметил Владимир Шабалов, сегодня в ФЦН Тюмени активно развивается направление нейромодуляции - это минимальноинвазивная технология, которая позволяет не спасать жизнь, а улучшить качество жизни у пациента с хроническими заболеваниями. Нейростимуляция определенных отделов спинного мозга позволяет уменьшить или совсем устранить боль, таким образом снижается потребность в медикаментах, повышается устойчивость организма к физическим нагрузкам, возрастает качество жизни пациента в целом.

"Первые такие операции были проведены в московском институте нейрохирургии имени Бурденко, но теперь лидером становится Тюмень. С 2012 года здесь проводят операции пациентам с различными патологиями. Тюмень является вторым центром в России, где накоплен такой большой опыт по всем аспектам нейромодуляции. Редкая клиника в Европе или США может работать в таком темпе, оперируя по 150-200 пациентов в год", - прокомментировал он.

Главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов добавил, что на сегодняшний день учреждение является одним из самых востребованных в России в области нейрохирургии. За все время существования здесь уже получили бесплатную помощь пациенты из всех регионов страны.

"Часть нейрохирургических операций могут проводить врачи внутри своего региона. Однако некоторые из них возможно провести только у нас. В таком случае пациентам после посещения невролога и нейрохирурга по месту жительства нужно обратиться в свой орган управления здравоохранением, чтобы получить направление на высокотехнологичную помощь. Конечно, нужно будет собрать необходимые для этого документы, но это выполнимо. Получив документы, мы даем ответ, назначаем дату госпитализации. В среднем это занимает около месяца, ведь мы оказываем плановую помощь, но есть экстренные ситуации, и мы помогаем таким пациентам пройти процедуры в ускоренном порядке", - объяснил Альберт Акрамович.