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"Потеряшки" снова приглашают в "Фаворит"

16:16 11 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Традиционную акцию в поддержку бездомных животных проведут волонтеры благотворительного фонда помощи животным "Потеряшки" в ТРЦ "Фаворит" 21 октября.

За небольшой взнос в фонд желающие получат уникальные сувениры ручной работы, могут заплести косички, украсить себя аквагримом и мехенди.

Волонтеры будут раздавать листовки о деятельности фонда, каталоги с подопечными животными и направления питомцев на льготную стерилизацию. В торговом центре можно познакомиться с кошками и собаками, которые ждут ответственных хозяев. Животных отдают только при наличии паспорта у хозяина.

Мероприятие пройдет на первом этаже ТРЦ с 12 до 18 часов. Вся подробная информация - в группе мероприятия в социальной сети.

Дарья Казакова

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Теги: благотворительность , потеряшки , зоозащитники , социально ориентированные некоммерческие организации , НКО

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