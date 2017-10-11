"Потеряшки" снова приглашают в "Фаворит"

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Традиционную акцию в поддержку бездомных животных проведут волонтеры благотворительного фонда помощи животным "Потеряшки" в ТРЦ "Фаворит" 21 октября.

За небольшой взнос в фонд желающие получат уникальные сувениры ручной работы, могут заплести косички, украсить себя аквагримом и мехенди.

Волонтеры будут раздавать листовки о деятельности фонда, каталоги с подопечными животными и направления питомцев на льготную стерилизацию. В торговом центре можно познакомиться с кошками и собаками, которые ждут ответственных хозяев. Животных отдают только при наличии паспорта у хозяина.

Мероприятие пройдет на первом этаже ТРЦ с 12 до 18 часов. Вся подробная информация - в группе мероприятия в социальной сети.

Дарья Казакова