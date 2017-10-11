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"Школу животноводов" окончили сорок председателей потребительских кооперативов

17:10 11 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Школа животновода. Фото университета Северного Зауралья

Компания "Арсиб Агро" передала 450 голов молодняка крупного рогатого скота руководителям личных подсобных хозяйств Сладковского, Викуловского, Сорокинского, Аромашевского и Заводоуковского районов с начала 2017 года.

Об этом участникам обучающего семинара "Школа животновода", которая прошла на базе аграрного университета Северного Зауралья, рассказал генеральный директор компании Серго Степанян.

"Хотя возможности у предприятия в три раза больше, и мы могли бы передать 1,5 тысячи животных", - отметил он и выразил надежду, что благодаря таким семинарам интерес к программе "5+" у сельского населения региона вырастет.

На такой же результат рассчитывает и руководитель сельскохозяйственного потребительского кооператива "Тюменский молочный фермер" Виктор Ульянов. "Наш кооператив в этом году внедряет проект агрофраншизы, - заявил он, - мы заключаем договора с ЛПХ на доращивание молодняка и наша цель заинтересовать потребительские кооперативы на местах, которые бы подыскивали на своих территориях тех, кто способен и хотел бы выращивать молодняк".

В обучающем семинаре "Школа животновода", по словам заведующего сектором по работе с малыми формами хозяйствования департамента АПК Николая Кучерова, приняли участие 40 человек – руководители потребительских кооперативов, специалисты районных администраций, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ветеринарной службы.

"Специалисты контролирующих органов рассказали о своих требованиях, которые применяются при оценке качества сырья, требованиях к содержанию животных, об основных профилактических мероприятиях, - сообщил он. - Рассчитываем, что полученные знания будут транслироваться дальше на всех участников программы".

Директор института повышения квалификации и переподготовки кадров аграрного университета Северного Зауралья Татьяна Ахтариева подчеркнула, что обучающие семинары проводят специалисты вуза в рамках реализации программы "5+", инициированной губернатором области Владимиром Якушевым.

"Одна из составляющих программы – обучение, как руководителей заготовительных кооперативов, так и хозяев ЛПХ, - отметила она. - Наши специалисты уже разработали для них единые подходы к ведению бухгалтерского учета и к ведению документации".

До конца года, по данным департамента АПК Тюменской области, проведут еще один семинар, возможно выездной в одном из сельскохозяйственных районов.

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Школа животновода. Фото университета Северного Зауралья
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Теги: потребительская кооперация , личные подсобные хозяйства , программа «5+» , университет Северного Зауралья , обучение

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