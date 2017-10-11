"Школу животноводов" окончили сорок председателей потребительских кооперативов

Школа животновода. Фото университета Северного Зауралья

Компания "Арсиб Агро" передала 450 голов молодняка крупного рогатого скота руководителям личных подсобных хозяйств Сладковского, Викуловского, Сорокинского, Аромашевского и Заводоуковского районов с начала 2017 года.

Об этом участникам обучающего семинара "Школа животновода", которая прошла на базе аграрного университета Северного Зауралья, рассказал генеральный директор компании Серго Степанян.

"Хотя возможности у предприятия в три раза больше, и мы могли бы передать 1,5 тысячи животных", - отметил он и выразил надежду, что благодаря таким семинарам интерес к программе "5+" у сельского населения региона вырастет.

На такой же результат рассчитывает и руководитель сельскохозяйственного потребительского кооператива "Тюменский молочный фермер" Виктор Ульянов. "Наш кооператив в этом году внедряет проект агрофраншизы, - заявил он, - мы заключаем договора с ЛПХ на доращивание молодняка и наша цель заинтересовать потребительские кооперативы на местах, которые бы подыскивали на своих территориях тех, кто способен и хотел бы выращивать молодняк".

В обучающем семинаре "Школа животновода", по словам заведующего сектором по работе с малыми формами хозяйствования департамента АПК Николая Кучерова, приняли участие 40 человек – руководители потребительских кооперативов, специалисты районных администраций, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ветеринарной службы.

"Специалисты контролирующих органов рассказали о своих требованиях, которые применяются при оценке качества сырья, требованиях к содержанию животных, об основных профилактических мероприятиях, - сообщил он. - Рассчитываем, что полученные знания будут транслироваться дальше на всех участников программы".

Директор института повышения квалификации и переподготовки кадров аграрного университета Северного Зауралья Татьяна Ахтариева подчеркнула, что обучающие семинары проводят специалисты вуза в рамках реализации программы "5+", инициированной губернатором области Владимиром Якушевым.

"Одна из составляющих программы – обучение, как руководителей заготовительных кооперативов, так и хозяев ЛПХ, - отметила она. - Наши специалисты уже разработали для них единые подходы к ведению бухгалтерского учета и к ведению документации".

До конца года, по данным департамента АПК Тюменской области, проведут еще один семинар, возможно выездной в одном из сельскохозяйственных районов.

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