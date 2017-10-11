Детская площадка вместо старых погребов: в Тюмени преобразили еще один двор

Двор на ул. Кишиневской, 30, фото пресс-службы городской администрации

Рабочая комиссия в составе представителей управы Восточного административного округа, управляющей компании, ОНФ и общественников приняла обновленный двор на ул. Кишиневской, 30 в Тюмени.

Вместо старых погребов теперь здесь современная детская площадка, скамейки и турниковые комплексы. Замечаний у комиссии не возникло: все сделано качественно, жители довольны.

Как рассказали старожилы дома, во дворе раньше были огромные лужи. Теперь здесь уложена современная система водоотведения, обустроены тротуары, проезды и парковочные места, появилось ограждение газонов и игровой зоны, установлены пандусы для маломобильных групп. Также оборудовано уличное освещение.

"Мы всегда учитываем мнение граждан при благоустройстве. В этом дворе, к примеру, поступило обращение развернуть светильники в противоположную сторону. Просьба занесена в протокол, в ближайшее время рабочие все сделают", - отметил по итогам осмотра руководитель управы Восточного округа Александр Сухомяткин.

До конца октября здесь также появятся зеленые насаждения. По пожеланию жильцов, это будут кусты кизила, сообщает пресс-служба городской администрации.

﻿ Двор на ул. Кишиневской, 30, фото пресс-службы городской администрации 1 /