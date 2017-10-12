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Вопросы спорта и здорового образа жизни обсудят в Тюмени

11:54 12 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Вопросы спорта и здорового образа жизни обсудят в Тюмени, фото: департамент молодежной политики Тюмени

Более 500 участников из России, Украины, Беларуси, Казахстана подали заявки на участие в XV Международной научно-практической конференции "Стратегия формирования здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта. "Спорт для всех" и внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО", посвященную памяти профессора В. Н. Зуева в Тюмени 16-17 октября.

Они обсудят вопросы здорового образа жизни и доступности спорта для всех. Одной из тем также станет внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Всего в работе секций озвучат более 70 статей.

Как отметил в приветственной телеграмме участникам конференции министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, это знаковое событие для всей спортивной отрасли России. Это символ уважения со стороны мирового спортивного сообщества к региону, в котором активно реализуют инновационные подходы в развитии физической культуры и спорта.

Отмечается, что от Тюменской области на пленарном заседании выступят директор регионального департамента по спорту Дмитрий Грамотин и директор городского департамента Евгений Хромин, профессор ТюмГУ Ирина Манжелей. Также среди выступающих будут советник ректора Национального университета физического воспитания и спорта Украины Владимир Платонов, главный редактор журнала "Теория и практика физической культуры" Людмила Лубышева, академик Украинской академии наук Марина Булатова, старший инструктор-методист по Уральскому федеральному округу федерального центра подготовки спортивного резерва Эдуард Абрамов.

Также на пленарном заседании традиционно вручат значки отличия ГТО представителям тюменских спортивных школ, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Теги: конференция , здоровый образ жизни , спортивный центр , ГТО

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