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Информацию о недобросовестных управляющих компаниях тюменцы найдут на городском портале

15:10 12 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Информацию о недобросовестных управляющих компаниях опубликуют на городском портале/Фото minstroyrf.ru

Информацию об управляющих компаниях, не исполняющих свою работу, жители Тюмени смогут найти на портале "Тюмень - наш дом".

Об этом сообщил заместитель главы администрации города Павел Перевалов на заседании круглого стола  "Об итогах организации теплоснабжения Тюмени. Взаимодействие энергосберегающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства города".

"На портале "Тюмень-наш дом" в данный момент размещается информация о тех, кто не подготовился к зиме. Для человека, заинтересованного в ее получении и пользующегося Интернетом, сложностей не возникнет. Кроме того, получить объективные данные об управляющей компании можно, позвонив в департамент городского хозяйства", - отметил он. 

Вопрос о формировании и публиковании реестра ненадежных компаний подняла одна из участниц заседания, выступившая от имени горожан. Она отметила, что такая информация для тюменцев станет одним из критериев, помогающих выбрать предприятие для управления домом. 

Предложение, касающееся информирования жителей города, внес председатель постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству гордумы, депутат Юрий Баранчук. 

"Я знаю, что есть и информация по технической подготовленности жилого фонда, может быть, ее тоже надо публиковать для жителей, делая пометку о том, какой организацией предоставлены данные. Нужно информировать как о ходе работ нерадивых управляющих компаниях, так и о тех, которые успешно справляются и могут поделиться опытом", - сказал он.   

Как отметил Павел Перевалов, такая возможность будет проработана. 

Татьяна Ковалева

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Теги: управляющие компании

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