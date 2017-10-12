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Танцевальный фестиваль в Тобольске и Нижневартовске становится традиционным

16:38 12 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: Тобольская промышленная площадка

Праздник SIBUR DANCE FEST второй раз пройдет в Тобольске и Нижневартовске.  

Как сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки, в фестивальную программу войдут мастер-классы известных хореографов, конкурс за звание лучшего танцора и отчетный гала-концерт, где финалисты выступят на одной сцене со звездными наставниками.

Танцевальные тренеры  SIBUR DANCE FEST Юлиана Бухольц, Аня Тихая и Дима Щебет проведут мастер-классы 20 и 21 октября в Нижневартовске, а 24 и 25 октября в Тобольске.  Кроме того, они войдут в жюри конкурса.

Суперфинал состоится в Тобольске 28 октября. Лучшие танцоры будут состязаться за право показать себя на гала-концерте 29 октября в ДК "Синтез" и отправиться на один из всероссийских танцевальных конкурсов.

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Теги: фестиваль , танцы , Тобольск , СИБУР , Нижневартовск

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