Танцевальный фестиваль в Тобольске и Нижневартовске становится традиционным

Фото: Тобольская промышленная площадка

Праздник SIBUR DANCE FEST второй раз пройдет в Тобольске и Нижневартовске.

Как сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки, в фестивальную программу войдут мастер-классы известных хореографов, конкурс за звание лучшего танцора и отчетный гала-концерт, где финалисты выступят на одной сцене со звездными наставниками.

Танцевальные тренеры SIBUR DANCE FEST Юлиана Бухольц, Аня Тихая и Дима Щебет проведут мастер-классы 20 и 21 октября в Нижневартовске, а 24 и 25 октября в Тобольске. Кроме того, они войдут в жюри конкурса.

Суперфинал состоится в Тобольске 28 октября. Лучшие танцоры будут состязаться за право показать себя на гала-концерте 29 октября в ДК "Синтез" и отправиться на один из всероссийских танцевальных конкурсов.