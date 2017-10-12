В Тюменской области появится центр компетенций WorldSkills и методический центр по инклюзивному образованию

Фото с регионального чемпионата Тюменской области World Skills Russia 2017. Фото организаторов

В Тюменской области в ближайшее время откроется один из семи российских центров компетенций World Skills. Региональный методический центр по инклюзивному образованию, которых по стране будет не больше 20, также зайдет на тюменскую землю.

Об этом заявил ректор ТюмГУ, депутат Тюменской областной думы Валерий Фальков на пленарном заседании комитета Тюменской областной думы по социальной политике.

По его словам, активное участие региона в масштабной программе WorldSkills, в частности, открыло возможности для приземления в Тюменской области одного из центров компетенций.

"Также по новой инициативе министерства образования "Вузы как центры инноваций" два тюменских учебных заведения уже отреагировали и подали заявки. Еще приятная новость - Тюменская область выиграла право на создание регионального методического центра по инклюзивному образованию. У нас один из таких центров появится. Их в России будет не больше 20", - рассказал он.

К вышесказанному он добавил, что у Тюменской области в ближайшее время есть реальный шанс заявить о себе, как о регионе с передовым уровнем образования. В советское время и нынешнее наш край был на особом счету, но как образовательный регион всерьез не рассматривался и часто уступал соседям: Екатеринбургу, Омску, Новосибирску.

"За последние 10-15 лет сделаны крепкие системные шаги, которые позволяют надеяться на то, что количество накопленного перерастет в качество. В рамках школьного образования таких сомнений уже нет. Тут мы регион передовой, я это знаю по отзывам коллег из других вузов и регионов. Вообще люди, прежде всего, видят как меняется мир физический. Но изменение этого еще не гарантирует изменение ментальности. Сложнее всего у человека поменять что-то в голове. Мы очень много работаем. Это невидимая, неблагодарная, очень тяжелая, но последовательная работа по смене онтологии. Рабочей онтологии сотрудников университета в частности. Мы формируем новое видение высшего учебного заведения, его места его в регионе, стране и мире. И это не говорит о том, что мы были какие-то отсталые, вовсе нет. Просто те задачи, которые мы перед собой поставили, обычными средствами не решить. Надо себя пересамоопределить и переосмыслить. Не расплескать и не забыть все то лучшее, что было", - подытожил Валерий Фальков.

Владислав Соколов