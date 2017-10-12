up

12.10.2017 четверг

EUR 68.5032

USD 57.921

В Тюмени 7..9 С 4 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Тюменской области появится центр компетенций WorldSkills и методический центр по инклюзивному образованию

16:49 12 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото с регионального чемпионата Тюменской области World Skills Russia 2017. Фото организаторов

В Тюменской области в ближайшее время откроется один из семи российских центров компетенций World Skills. Региональный методический центр по инклюзивному образованию, которых по стране будет не больше 20, также зайдет на тюменскую землю.

Об этом заявил ректор ТюмГУ, депутат Тюменской областной думы Валерий Фальков на пленарном заседании комитета Тюменской областной думы по социальной политике.

По его словам, активное участие региона в масштабной программе WorldSkills, в частности, открыло возможности для приземления в Тюменской области одного из центров компетенций.

"Также по новой инициативе министерства образования "Вузы как центры инноваций" два тюменских учебных заведения уже отреагировали и подали заявки. Еще приятная новость - Тюменская область выиграла право на создание регионального методического центра по инклюзивному образованию. У нас один из таких центров появится. Их в России будет не больше 20", - рассказал он.

К вышесказанному он добавил, что у Тюменской области в ближайшее время есть реальный шанс заявить о себе, как о регионе с передовым уровнем образования. В советское время и нынешнее наш край был на особом счету, но как образовательный регион всерьез не рассматривался и часто уступал соседям: Екатеринбургу, Омску, Новосибирску.

"За последние 10-15 лет сделаны крепкие системные шаги, которые позволяют надеяться на то, что количество накопленного перерастет в качество. В рамках школьного образования таких сомнений уже нет. Тут мы регион передовой, я это знаю по отзывам коллег из других вузов и регионов. Вообще люди, прежде всего, видят как меняется мир физический. Но изменение этого еще не гарантирует изменение ментальности. Сложнее всего у человека поменять что-то в голове. Мы очень много работаем. Это невидимая, неблагодарная, очень тяжелая, но последовательная работа по смене онтологии. Рабочей онтологии сотрудников университета в частности. Мы формируем новое видение высшего учебного заведения, его места его в регионе, стране и мире. И это не говорит о том, что мы были какие-то отсталые, вовсе нет. Просто те задачи, которые мы перед собой поставили, обычными средствами не решить. Надо себя пересамоопределить и переосмыслить. Не расплескать и не забыть все то лучшее, что было", - подытожил Валерий Фальков.

Владислав Соколов

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: инклюзивное образование , WorldSkills Russia , Тюменская областная дума , инклюзия , WorldSkills , Валерий Фальков , ТюмГУ

Последние новости

17:06 Тюменская область и Япония наметили перспективы сотрудничества Фото
17:00 Школьные учебники защитят голограммами
16:49 В Тюменской области появится центр компетенций WorldSkills и методический центр по инклюзивному образованию
16:38 Танцевальный фестиваль в Тобольске и Нижневартовске становится традиционным
16:27 Владимир Чейметов: новый компьютерный класс позволит получать будущим агрономам самые современные знания
16:16 Владимир Якушев и Чарли Капетти обсудили новые проекты Ялуторовского молочного комбината Фото
16:05 Получить диплом, не посещая вуз: кому подойдет дистанционное обучение?
15:54 "Абсолют-Агро" активно участвует в подготовке кадров Фото
15:43 В Викулово выявили самые спортивные трудовые коллективы
15:32 Спецслужбы спрогнозировали даты ледостава на Оби
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская область и Япония наметили перспективы сотрудничества

Владимир Якушев и Чарли Капетти обсудили новые проекты Ялуторовского молочного комбината

"Абсолют-Агро" активно участвует в подготовке кадров

Политика

Чиновники Сургута пересядут на такси для экономии

Виктор Рейн: подготовка высококвалифицированных кадров — стратегическое направление

Для многодетной семьи из села Падун построят дом

Экономика

В обращение поступили купюры в двести и две тысячи рублей

Воздух на промышленной площадке Тобольска соответствует экологическим нормам

Темури Латария: птицеводческий комплекс удалось построить в рекордно короткие сроки

Общество

Школьные учебники защитят голограммами

В Тюменской области появится центр компетенций WorldSkills и методический центр по инклюзивному образованию

Танцевальный фестиваль в Тобольске и Нижневартовске становится традиционным

Спорт

В Викулово выявили самые спортивные трудовые коллективы

Вопросы спорта и здорового образа жизни обсудят в Тюмени

За приз главы администрации Тюмени поборются гимнастки

Происшествия

Под Уватом погибли водители КамАЗа и Рено

Жительница Ямала зарезала мужчину, оскорбившего ее приятеля

Житель Новосибирска запустил "Оку" на воздушном шаре

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+