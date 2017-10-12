В университете Северного Зауралья откроется учебный класс Минского тракторного завода

Фото Александра Тарасова

Учебный класс Минского тракторного завода планируют открыть в Государственном аграрном университете Северного Зауралья в Тюмени.

Об этом рассказал заместитель губернатора, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

"Во время последней поездки в Республику Беларусь мы договорились об открытии такого класса. В аудитории будет стоять настоящий комбайн, на котором студенты смогут заниматься. Минский тракторный завод обеспечит аудиторию аграрного университета наглядными материалами и образцами техники", - добавил он.

Как отметил Владимир Чейметов, отрадно, что производители начали сотрудничать с учебными заведениями. "Они хотят быть ближе к студентам, что улучшает эффективность обучения. Будем двигаться в этом направлении", - подчеркнул он.

Ирина Шемякина