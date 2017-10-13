Фестиваль науки откроется в ТюмГУ

Фестиваль науки откроется в ТюмГУ. Фото: ТГМЦ

VIII городской фестиваль науки откроется в Тюменском государственном университете 14 октября в 10 часов.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, ребята смогут посетить лаборатории главного университета региона, послушать лекции, посмотреть различные выставки. Запланирована работа интерактивных площадок и семинары от ведущих ученых вуза.

Отметим, что каждый из девяти институтов ТюмГУ будет представлять свою площадку с тематической программой. Так, Институт физической культуры (ул. Пржевальского, 37) презентует гостям программу "Познай себя".

Организаторы подготовили целый ряд ознакомительных экскурсий, бесед и увлекательных спортивных квестов в стенах института. Активности направлены на изучение себя, своего тела, его физических показателей и возможностей, проверку своего потенциала.

Институт физической культуры ТюмГУ и департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени приглашают юных тюменцев посетить фестиваль и познакомиться с работой института.