Символ ВФМС-2017 установили в центре Тюмени

Арт-объект #ТюменьждетВФМС, посвященный региональной программе XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, открылся на третьем этаже торгового центра "Галерея "Вояж" в Тюмени.

В рамках презентации арт-объекта для тюменцев и гостей областного центра прошла концертно-интерактивная программа. "Наши гости увидели современные танцы - брейк, хип-хоп, бит-бокс - в исполнении артистов из различных тюменских творческих коллективов. Кроме того, хореографический театр "VICTORY" продемонстрировал танцы народов мира", - рассказала организатор мероприятия Екатерина Смыляева.

Напомним, арт-объект #ТюменьждетВФМС работал с конца сентября в корпусах четырех тюменских вузов, колледжей и техникумов. Жители Тюмени смогли сфотографироваться на фоне вращающейся мельницы, в центре которой расположились изображения материков с флагами всех стран-участников региональной программы ВФМС.

В торговом центре "Галерея "Вояж" арт-объект #ТюменьждетВФМС будет находиться до 14 октября, сообщила Екатерина Смыляева.

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Евгений Бабенко