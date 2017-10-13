Сапсанов, спасенных во время пожаров на Ямале, выпустили на волю в Дагестане

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Четырех сапсанов, спасенных на пожаре на Ямале, выпустили в дикую природу на территории государственного заповедника "Дагестанский".

Птенцов сапсанов спасли летом сотрудники госучреждения "ЯмалСпас" при тушении природных пожаров в Красноселькупском районе ЯНАО, затем птиц доставили на реабилитацию в Москву в Соколиный центр ВНИИ "Экология", где их подготовили к жизни в дикой природе, научили летать и охотиться.

Изначально после реабилитации птенцов планировали вернуть в дикую природу на Ямале, однако процесс адаптации, специальной подготовки затянулся, в ЯНАО похолодало. При этом, по оценке специалистов, район выпуска расположен на миграционном пути сапсанов, по срокам именно отсюда они должны тронуться в дальнейший путь на юг. Птицы перезимуют в теплых краях, а весной вернутся на Ямал, сообщает Минприроды.