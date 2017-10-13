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Областная научная библиотека приглашает в киноклуб

10:47 13 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская обалстная научная библиотека, фото: culture.ru

Киноклуб откроется в литературно-музыкальной гостиной Тюменской областной научной библиотеки им. Дмитрия Менделеева 14 октября.

Как сообщает региональный департамент культуры, первый фильм, который здесь покажут, лента режиссера Александра Миндадзе "В субботу" (2011 год). Фильм представит заслуженный артист России Алексей Шлямин, начало в 15 часов.

По сюжету события разворачиваются 26 апреля 1986 года — первый день после аварии на Чернобыльской АЭС. Главный герой картины становится невольным свидетелем катастрофы. Случайно он узнает всю правду о трагедии и оказывается перед моральным выбором: спасти людей или выполнить приказ и не сеять панику.

11 ноября состоится показ сразу двух фильмов. Первый - "У озера" (1970) режиссера Сергея Герасимова. Это фильм-размышление об ответственности человека перед другими людьми, родной природой и окружающим миром. А еще это история любви юной Леночки Барминой к взрослому солидному человеку, несущему на своих плечах тяжкий груз ответственности за деятельность огромного предприятия, стоящего прямо на берегу Байкала.

Второй фильм - "Байкальская трагедия" из сериала "Завтра не умрет никогда" (2015), режиссер Яна Рубановская. Речь пойдет о самом красивом и чистом озере – Байкале. В последние годы все чаще стали говорить, что там назревает экологическая катастрофа. Спирогиры - водоросли, которых раньше никогда не видели, размножаются в озере с пугающей быстротой. Что стало причиной возникновения спирогиры, что грозит Байкалу и что можно сделать для его спасения, а также каковы реальные шансы у ученых-лимнологов приостановить нашествие этих губительных для озера микроорганизмов, расскажут специалисты.

9 декабря киноклуб приглашает на просмотр художественной ленты "Прощание" (1982) режиссера Элема Климова. Фильм снят по мотивам повести "Прощание с Матерой": для строительства ГЭС островная деревня Матера должна быть затоплена. Немногочисленные ее обитатели готовятся к переселению и каждый по-своему прощается с родными местами.

В этот же день состоится показ документального фильма "АБУ ХАРАЗ" (2013) режиссера Мацея Дрыгаса.  Абу Хараз – маленькая деревня посреди пустыни в северном Судане. Строительство гигантской дамбы на Ниле мешает исконному естественному ритму жизни поселенцев. Создатели фильма провели среди них несколько лет, наблюдая за тщетными попытками противостоять судьбе.

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Теги: кино , Тюменская областная научная библиотека , киноклуб

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