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Победителей конкурса "Ветеранское подворье" поздравили в Тюмени

10:14 13 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Победителей конкурса «Ветеранское подворье» поздравили в Тюмени. Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»

Победителей XV Областного смотра-конкурса "Ветеранское подворье" наградили в Тюмени в ДК "Строитель". Они получили подарки, которые им вручили члены фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", Виктор Рейн поблагодарил участников за большую, подчас тяжелую работу, которой отдано немало лет жизни. По традиции он исполнил для гостей праздника песню.

Поздравил победителей Юрий Конев: "Подворье – это и родовое гнездо, и источник любви и добра. Именно вы, сельские жители, сохраняете жизнь в малых деревнях, и за это вам низкий поклон".

По мнению Александра Крупина, ветеранские организации являются самыми активными, а люди старшего поколения готовы отдавать силы и время даже тогда, когда вышли на заслуженный отдых.

Конкурс был организован Тюменским областным советом ветеранов и поддержан в районах ветеранскими организациями. Их председателей за активную работу поблагодарили депутат Тюменской областной думы, руководитель исполнительного комитета регионального отделения "Единой России" Ольга Швецова и председатель областного совета ветеранов Игорь Шаповалов.

"Спасибо всем, кто работал на местах, за проведение замечательного конкурса. Он дал возможность продемонстрировать результаты своего труда людям старшего возраста, которым, действительно, есть чем гордиться, - отметила Ольга Швецова. – Нашим ветеранам энергии не занимать, и они делятся ею с молодым поколением. Остается пожелать им благополучия и здоровья".

Игорь Шаповалов выразил слова признательности депутатам-единороссам за поддержку и сообщил, что на протяжении многих лет в регионе чествуются лучшие владельцы подворий, добившиеся успеха в разных сферах деятельности: в животноводстве, пчеловодстве, птицеводстве, овощеводстве, цветоводстве.

Ветераны показывают поразительные результаты. Например, в Ярковском районе в хозяйстве Татьяны Батуриной под овощеводство отведено 400 квадратных метров. Наряду с луком, морковью, томатами и огурцами, она выращивает арбузы и дыни. 200 квадратных метров занимают цветы. Не пустуют и места в стайке: у хозяйки три свиньи, две коровы, два бычка.

33 овцы в хозяйстве Валентины Надеиной из Тобольского района. Есть у нее и коровы. Ежегодно пенсионерка реализует три тонны молока и две тонны картофеля. 

В Тюменской области получают поддержку малые формы хозяйствования, поощряется стремление селян выйти на самообеспечение, приветствуется распространение опыта эффективного хозяйствования.

 

 

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Теги: облдума , Виктор Рейн , ветераны , Юрий Конев , Ольга Швецова , Единая Россия , Игорь Шаповалов

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