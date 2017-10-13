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Тюменец разрабатывает прибор, предсказывающий заболевания сердца

11:53 13 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Студент Тюменского государственного университета Игорь Курлыков разрабатывает фрагментированный (событийный) электрокардиограф, предназначенный для телемедицинской диагностики здоровья и предсказания заболеваний сердца.

Проект проводится в рамках договора о сотрудничестве Тюменского госуниверситета и Тюменского кардиологического научного центра.

Программно-аппаратный комплекс WADEX разрабатывается в связи с необходимостью замещения приборов для записи событийной ЭКГ иностранного производства и расширением их функционала. Он позволит определять характер внезапных аритмий и, соответственно, более точно назначать лечение пациенту, в том числе на ранних стадиях заболеваний.

В рамках проекта планируется также реализовать облачный сервис, который позволял бы посредством Интернета передавать фрагменты событийной ЭКГ в кардиоцентр для последующего анализа их в автоматическом режиме программным обеспечением и для более глубокого комплексного анализа врачом. По словам И. Курлыкова, в случае необходимости устройство будет уведомлять пациента о необходимости совершить визит к врачу.

Ведется разработка прототипа устройства и программного обеспечения. Благодаря связи через Интернет врач и программное обеспечение смогут следить за состоянием водителей, спортсменов, а также рабочих на сложном производстве, что может сохранить жизнь не только носителям устройства, но и окружающим их людям.

Научными руководителями проекта являются заведующий кафедрой алгебры и математической логики Владимир Кутрунов и аспирант Сергей Дьячков. Медицинскую часть проекта курирует заведующий отделением функциональной диагностики кардиоцентра Виктор Тодосийчук. В середине октября студент планирует представить проект на финальном отборе грантового конкурса "У.М.Н.И.К", сообщает пресс-служба ТюмГУ.

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Теги: кардиологи , ученые , УМНИК , ТюмГУ , здравоохранение

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